5000 Fans können Löws Fußballstars trainieren sehen

Berlin. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Vorfeld der zwei Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Weltmeister Frankreich ein Training vor 5000 Fans in Berlin bestreiten. Am kommenden Dienstag (9. Oktober) wird die erste Übungseinheit unter der Leitung von Bundestrainer Joachim Löw in der Hauptstadt komplett für Zuschauer und Medien zu beobachten sein, wie der DFB mitteilte. Die Übungseinheit findet von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr im "Stadion auf dem Wurfplatz" nahe des Berliner Olympiastadions statt. Die kostenlosen Tickets werden je zur Hälfte über den Berliner Fußball-Verband und die DFB-Ticket-Hotline verteilt.

( dpa )