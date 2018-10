Inka Bause geht auf Tour: Mit neuem Album

Potsdam. Nach zehn Jahren musikalischer Pause steht Inka Bause wieder als Sängerin auf der Bühne. Die 49 Jahre alte Moderatorin der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau", die als Jugendliche die DDR-Hitparaden gestürmt hatte, startet heute in Potsdam ihre Tour unter dem Motto "Lebenslieder". Inka - so ihr Name als Sängerin - werde Lieder singen, die sie ein ganzes Leben begleitet hätten, hieß es. Darunter: ein Lieblingslied aus dem Kindergarten, ein Pionierlied aus der Schule und Hits ihres Vaters Arndt Bause. Er war einer der bekanntesten Komponisten der DDR. Die in Leipzig geborene Künstlerin hatte 1984 als 16-Jährige ihren ersten Hit: "Spielverderber". Nach dem Mauerfall wurde sie dann Moderatorin.

( dpa )