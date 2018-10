Unionsfraktionschef Brinkhaus besucht Bundeswehr

Brück. Der neue Fraktionschef der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), will heute bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Wahl die Bundeswehr besuchen. Auf dem Truppenübungsplatz Lehnin und in der Fläming-Kaserne im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind unter anderem Gespräche mit den Soldaten geplant. Anschließend gibt er eine Pressekonferenz. Brinkhaus war gegen den bisherigen und von Kanzlerin Angela Merkel favorisierten Volker Kauder (beide CDU) an die Spitze der Bundestagsfraktion gewählt worden. Er hatte nach seiner Wahl wiederholt betont, er stehe hinter Merkel.

( dpa )