Michael Müller vergibt Orden an zwölf Berliner

Berlin. Walter Homolka ging vor dem Regierenden Bürgermeister in die Knie. Der liberale Rabbiner ist ein Stückchen größer als Michael Müller und machte sich kleiner, damit ihm der Senatschef den Orden umlegen konnte. Müller (SPD) zeichnete am Montag im Roten Rathaus zwölf Berlinerinnen und Berliner für ihr bürgerschaftliches Engagement mit dem Verdienstorden des Landes aus.

Unter den Geehrten ist neben Homolka, den Müller in seiner Laudatio als „wichtige Stimme des liberalen Judentums“ beschrieb, auch der Chef der Berliner Telefonseelsorge und Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde, Anselm Lange. Der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber, bekam den Verdienstorden für sein großes Engagement, vor allem nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz, als er in vorderster Reihe gestanden und sich intensiv um die Belange der Opfer und ihrer Angehörigen gekümmert habe.

Auszeichnung für DDR-Bürgerrechtler

Gewürdigt wurde der DDR-Bürgerrechtler Wolfgang Templin, von Müller als einer der Protagonisten der demokratischen Opposition und Mitbegründer der Initiative Frieden und Menschenrechte gelobt. Auch die Vorsitzende des Förderkreises Raum der Stille am Brandenburger Tor, Maria Diefenbach, bekam den Verdienstorden. Unter ihrer Führung habe sich der Raum der Stille zur festen und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Institution entwickelt, so Müller.

Dietmar Arnold, Mitbegründer des Vereins Berliner Unterwelten, bekam den Verdienstorden, weil er sich in bemerkenswerter Weise um den Erhalt von historischen Orten Berlins, insbesondere im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Zeit verdient gemacht habe. Ein Verdienstorden ging auch an Gisela Sdorra, die mit ihrer Stiftung notleidende Kinder und Behinderte unterstützt und ihr Vermögen an Immobilien in diese Stiftung eingebracht habe, so Müller.

Weitere Verdienstorden gab es für die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Berliner Bürgerstiftung, Heike von Joest, deren Stiftung aktuell zehn Projekte an 140 Standorten unterstütze; für die Virologin und Aidsforscherin Karin Mölling, die den Wissenschaftsstandort Berlin durch ihre langjährige erfolgreiche Forschungsarbeit bereichert habe; sowie für Klaus Ulbricht (SPD), langjähriger Bürgermeister von Treptow-Köpenick, der sich zur politischen Wende sofort für eine demokratische und transparente Kommunalpolitik einsetzte und weit über die Aufgaben eines Kommunalpolitikers hinaus engagierte.

Die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos sowie der scheidende Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, konnten aus terminlichen Gründen nicht kommen und werden den Orden zu einem späteren Zeitpunkt überreicht bekommen.

Einsatz für eine stabile wehrhafte Demokratie

Der Regierende Bürgermeister wies in seiner Glückwunschrede darauf hin, dass der Verdienstorden traditionell am 1. Oktober, dem Jahrestag des Inkrafttretens der Berliner Verfassung, verliehen werde. Bei den Geehrten handele es sich um Persönlichkeiten, „die sich in besonderer Weise um Berlin verdient gemacht haben“. Sie hätten mit ihrer Tätigkeit und ihrem Engagement Vorbildfunktion für andere, so Müller, auch und nicht zuletzt im Sinne der Berliner Verfassung

Wie Müller ging auch Berlins Opferbeauftragter Weber, der im Namen der Ausgezeichneten die Dankesworte sprach, auf die Notwendigkeit einer „stabilen wehrhaften Demokratie“ ein. Berlin sei bekannt „für seine Weltoffenheit, Vielfalt und Kreativität“, es gebe aber auch andere Seiten: „den Wohnungsmangel, eine immer noch relativ hohe Arbeitslosigkeit oder die Dauerbaustelle BER, um nur einige der drängendsten Probleme zu nennen“. Auch gelte es, „zahlreiche Menschen, die aus der Not zu uns gekommen sind, zu integrieren“. Das seien große Herausforderungen. „Diejenigen, die zunehmend lauter einfache Lösungen versprechen oder zwischenzeitlich schlicht die Werte unserer Verfassung infrage stellen oder gar ablehnen, sind nicht die, die diese Probleme lösen können“, sagte der Opferbeauftragte.

