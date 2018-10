Die Beamten Christian Dangschat (l.) und Frank Wiewiorra am Staaken-Center in Spandau

In drei Monaten wurden in fünf Polizeistationen 490 Vorgänge bearbeitet. Die Polizeigewerkschaft sieht nur einen überschaubaren Nutzen.

Kriminalität Mobile Wachen in Berlin: Nur zwei Anzeigen am Tag

Berlin. Wie die mobilen Wachen der Polizei Berlin funktionieren sollten, haben Ende Juni Anwohner des Nollendorfplatzes in Schöneberg gesehen. Neben Polizisten in der Wache waren damals auch Beamte auf Streife im näheren Umfeld unterwegs. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik lobten die rollenden Polizeistationen als Gewinn an Sicherheit.

Drei Monate später fällt die Bilanz der fünf mobilen Wachen allerdings durchwachsen aus. Während das Projekt auf Verwaltungsebene als Erfolg gilt, haben die Abschnitte Mühe, die Wachen mit Personal zu besetzen. Seit Wochen ist das nur noch auf Sparflamme möglich. Von mehr als zehn Polizisten, die in und um die Wachen Dienst tun sollten, ist heute keine Rede mehr. „In der Regel ist die mobile Wache mit mindestens vier Mitarbeitenden besetzt“, heißt es auf Nachfrage der Berliner Morgenpost von der Polizei.

Nur ein bis zwei Vorgänge pro mobiler Wache und pro Tag

Gewerkschafter kritisieren, dass Nutzen und Aufwand in keinem Verhältnis stehen würden. „Wir opfern faktisch die im Dienstplan ohnehin knapp bemessenen verfügbaren Stunden, um uns irgendwie das Personal für die mobilen Wachen freischaufeln zu können“, kritisiert der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro. Momentan seien die Wachen eine „kostenintensive Mehrbelastung“. Der Nutzen sei überschaubar, so das Argument. Denn bisher wurden in allen Wachen insgesamt 490 Verfahren bearbeitet, darunter Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Verkehrsunfälle. Das sind etwa ein bis zwei Vorgänge pro Wache und Tag.

Häufig stehen die Wachen auch nicht am Abend in den Brennpunkten, sondern an Orten und zu Zeiten, die kein Kriminalitätsproblem haben. So berichtet es etwa auch Asmahan Er aus dem Spandauer Viertel Heerstraße-Nord. Die Anwohnerin hatte sich besonders dafür eingesetzt, dass die mobile Polizeiwache in den Kiez kommt. Mehr als 2000 Unterschriften habe sie in zwei Wochen gesammelt, sagt sie. Meistens steht die mobile Polizeistation dienstags vor dem Staaken-Center, dem zentralen Einkaufszentrum. „Vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen“, sagt Er heute. Ihre Vorstellung von der Wache war, dass die Polizisten auf Rundgänge durch das Gebiet gehen und überall präsent sind. „Wir haben hier eine große soziale Mischung“, berichtet sie. „Es ist wichtig, dass die Menschen merken, dass sie hier nicht alles machen dürfen.“

Das Viertel Heerstraße-Nord mit seinen Hochhäusern rund um die Obstallee gilt nicht als Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt, sondern eher als sozialer Brennpunkt: Armut, hohe Arbeitslosenquote, Migrantenanteil von mehr 40 Prozent. „Wir sind noch nicht so ein Brennpunkt wie andere Plätze in Berlin, aber wir sind auf dem Weg dahin“, sagt Er.

Von der mobilen Wache habe sie sich versprochen, dass mit dieser dagegengesteuert wird. Doch dazu, meint sie, müsste die Polizei noch präsenter sein. Und: „Abends, wenn die Probleme losgehen, ist die Wache nicht mehr da“, sagt sie.

Die mobile Polizeiwache in Staaken ist eine von fünf, die es in Berlin gibt. Die Fahrzeuge sind mit Laptop, Drucker, Telefon und Funk ausgestattet. Im Transporter befindet sich auch eine fest installierte Kühlbox, und für den Winter haben die Fahrzeuge eine Heizung. Die Polizisten haben Zugriff auf alle Polizeisysteme. Kostenpunkt pro mobiler Wache: 100.000 Euro. Die Standorte der Wachen werden durch die Direktionen eigenständig festgelegt. Eine Nachfrage, der Berliner Morgenpost, wo die Wachen in den vergangenen drei Monaten standen, konnte die Polizei nicht beantworten. Grund: die Statistik liege nicht in elektronisch auswertbarer Form vor.

Viele Menschen berichten von alltäglichen Problemen

Frank Wiewiorra und Christian Dangschat sind Kontaktbereichsbeamte und gehören zum Team, das mit der mobilen Polizeiwache etwa einmal pro Woche vor dem Staaken-Center steht. „Es ermöglicht uns, das Gebiet über einen längeren Zeitraum zu beobachten“, sagt Wiewiorra. An diesem Tag sind insgesamt fünf Polizisten zwischen 13 und 19 Uhr dabei, normalerweise kommen sie nur zu viert. Um zehn Polizisten zu stellen, wie ursprünglich geplant, hätten Kollegen aus anderen Abschnitten nach Staaken kommen müssen – um dann ein ihnen fremdes Gebiet zu bestreifen.

Die beiden Kontaktbereichsbeamten berichten, dass viele Menschen vor allem vorbeikämen, um von ihren Sorgen zu berichten. Sie erzählen vom Müll, der herumliegt, von Autos, die abgeschleppt werden sollen, oder dem Spätkauf, durch den es abends oft laut sei. Manchmal kommen auch Hinweise auf Verbrechen. „Eine Seniorin hat eben von einem sexuellen Übergriff berichtet“, sagt Wiewiorra. „Da werden wir natürlich hellhörig.“ Eigentlich sollen die mobilen Wachen auch ein Ort sein, an dem Bürger direkt Anzeigen stellen und sich so den Weg ins Revier sparen können. Allerdings: „Die Zahl der Anzeigen hier geht bis jetzt gegen null“, sagt Dangschat.