Berliner Familiennacht 2018 - Alle Infos zu den Veranstaltungen

Unter dem Motto "Brücken bauen - Grenzen überwinden" findet in diesem Jahr die Familiennacht in Berlin für Kinder und Eltern statt.

Veranstaltung für Kinder Alles, was Sie zur Berliner Familiennacht 2018 wissen müssen

Berlin. Im Oktober können sich Familien auf gemeinsame Erlebnisse bei der 8. Familiennacht freuen. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern Neues lernen, entdecken und erforschen. Alle wichtigen Infos finden Sie hier:

Wann findet die 8. Familiennacht in Berlin statt?

Am Sonnabend, den 13. Oktober, bietet die Familiennacht rund 130 Angebote an. Eltern und Kinder können an den Veranstaltungen von 16 Uhr bis 1 Uhr teilnehmen.

Wo finden die Veranstaltungen der Familiennacht 2018 statt?

Im Rahmen der Familiennacht gibt es verschiedene Veranstaltungen in ganz Berlin und im Berliner Umland. Auf der Webseite der Veranstalter finden Sie eine Übersichtskarte der Angebote, die Sie nach Bezirken sortieren können.

Wie sieht das Programm für Kinder und Eltern aus?

Familien können bei den zahlreichen Angeboten der 8. Familiennacht in Berlin Sterne gucken, am Mitternachtsklettern oder an Abend-Exkursionen teilnehmen. Außerdem finden Film- und Theateraufführungen, Experimente, Workshops sowie Konzerte im Rahmen des Familienfestes statt.

In diesem Jahr findet die Familiennacht in Zusammenarbeit mit den Berliner Bibliotheken statt, sodass auch viele Bezirksbibliotheken Aktionen und Angebote für Kinder und Eltern bieten.

Wie viel kostet der Eintritt zur diesjährigen Familiennacht?

Zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der Familiennacht 2018 sind kostenlos. Einige der Workshops und Vorstellungen finden auf Spendenbasis statt oder verlangen einen kleinen Eintrittspreis. Manche Veranstaltungen erfordern außerdem eine Anmeldung. Weitere Infos finden Sie hier.

( BM )