Tankstelle angezündet nach erfolglosem Überfall

Berlin. Nach einem erfolglosen Überfall hat ein Unbekannter in Berlin-Mitte eine Tankstelle angezündet. Der Täter betrat am Sonntagabend das Geschäft in der Holzmarktstraße und forderte Geld von den Mitarbeitern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem drohte er, die Tankstelle in Brand zu setzen. Die Angestellten weigerten sich jedoch, ihm Geld zu geben. Der Mann verließ daraufhin das Geschäft. Wenig später bemerkten die Mitarbeiter, dass zwei Tanksäulen brannten. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Der Tatverdächtige entkam in Richtung S-Bahnhof Jannowitzbrücke.

( dpa )