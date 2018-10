Klaus Wowereit wird 65 und ist ganz entspannt im Ruhestand

Klaus Wowereit feiert am heutigen Montag seinen 65. Geburtstag. 2014 hatte er über das Ende seiner Laufbahn entschieden.

Berlin. In den Ruhestand hat sich Klaus Wowereit schon 2014 verabschiedet. Nach mehr als 13 Jahren gab der Sozialdemokrat sein Amt als Regierender Bürgermeister auf. Eine Ära ging zu Ende. Unter der Regie des Tempelhofers wurde die Linkspartei und damit ein großer Teil des früheren Ost-Berliner Esta­blishments in die Verantwortung für die Stadt genommen. Berlin entwickelte sich zur hippsten Metropole Europas. „Arm, aber sexy“, dieses Bonmot des Bürgermeisters umschreibt perfekt die Stimmungslage in der Stadt und vor allem die Wahrnehmung von außen.

Am Montag wird Klaus Wowereit 65 Jahre alt, erreicht das offizielle Rentenalter. Feiern möchte er nur in kleinstem Rahmen mit seinem Lebenspartner Jörn Kubicki. Wer ihn in diesen Tagen trifft bei einer der vielen Veranstaltungen und Empfänge, wo er weiter gern gesehen ist, begegnet einem entspannten Ruheständler. Die Haare etwas grauer als früher, die Kleidung elegant-leger, der Teint gebräunt, das leicht spöttische „Wowi-Lächeln“ um die Mundwinkel: Offensichtlich ist der Mann gut in Form.

Er genießt die „Entspannung, selbstbestimmter zu leben, das Privatleben, ohne ständig unter öffentlicher Beobachtung zu stehen“, sagt er und freut sich dennoch, wenn ihn Bürger in der

U-Bahn oder beim Bäcker erkennen und ansprechen. Vor Menschen hatte Wowereit noch nie Scheu. Auch deswegen gewann er drei Wahlen in Folge für die Berliner SPD.

Wowereit ist und bleibt eine Ikone der Schwulenbewegung

Von Phantomschmerzen nach dem Verlust von Macht und Statussymbolen keine Spur. Das mag daran liegen, dass Wowereit nicht nur ein Politiker war, sondern ein echter A-Prominenter und eine Ikone der Schwulenbewegung geblieben ist: „Ich bin schwul, und das ist auch gut so.“ Diese Worte vom SPD-Nominierungsparteitag 2001 machten ihn weltberühmt, weil er sich als erster Spitzenpolitiker offen und stolz zu seiner Homosexualität bekannte.

Das war riskant damals. Niemand wusste, wie die Wähler reagieren würden. Aber starke Nerven zeichneten den Politiker Wowereit aus. Er hatte sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet und agierte auch deshalb angstfrei. So musste er seine Position als Regierender Bürgermeister anders als seine Vorgänger und Nachfolger nie durch den Parteivorsitz absichern. Er gewann Wahlen, das reichte.

Wowereit bezeichnet es heute als seine größte politische Leistung, dass Berlin zu einer toleranten, weltoffenen Stadt herangewachsen ist. Er hatte seine stärksten Momente, wenn er gegen Intoleranz, Hass und Diskriminierung wetterte. Dann liebten ihn auch Sozialdemokraten, die seine Sparpolitik nur halbherzig unterstützten. Es war seinerzeit keineswegs selbstverständlich, dass ausgerechnet ein linker SPD-Mann im Verein mit Linkspartei, Gewerkschaften und dem heute aus seiner Gunst gefallenen Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin den ruinösen Berliner Haushalt auf Vordermann brachte. Dass viele ihn als „Bruder Leichtfuß“ sahen, entspreche gar nicht seinem preußischen Charakter, sagt er gerne. Die Sanierung der Finanzen war sein politischer Verdienst.

„Sexy, aber nicht mehr so arm“, heißt sein jüngstes Buch. „Klaus Wowereit hat die Stadt vorangebracht. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, würdigte sein Nachfolger Michael Müller den Jubilar in seiner Geburtstagsbotschaft.

Manches blieb jedoch unvollendet in den 13 Jahren Wowereit, etwa die Modernisierung der Verwaltung. Über die Beharrungskräfte in den Behörden staunt der frühere Volksbildungsstadtrat von Tempelhof noch immer. Er kann sich aber auch in Rage reden über die Computerfirmen, die es trotz üppiger Honorare nicht schafften, ordentliche Software für die Ämter einzurichten.

Aber am tiefsten sitzt der Stachel BER. Dass er, sonst ein Meister im Auffinden von Schwachstellen in Akten, das Desaster nicht kommen sah, kann er bis heute nicht erklären. „Ich habe die Katastrophe so nicht bemerkt. Sonst hätte ich ja versucht, sie zu verhindern“, sagt der langjährige Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzende. Die Pleite von Schönefeld beschleunigte seinen Abschied.

Für die Instinkte des Juristen spricht, dass er anders als viele Politiker selbst über das Ende seiner Laufbahn bestimmte. „Das war ein Schritt ohne Rückfahrkarte“, weist er alle Comeback-Gelüste von sich. Dass Wowereit 2014 seine Nachfolge nicht klar regelte, sondern einen Dreikampf von Sozialdemokraten ums Rote Rathaus zuließ, ist seiner SPD nicht gut bekommen. Bis heute überlagert die Rivalität zwischen seinem Nachfolger Müller und dem Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh viele inhaltliche Debatten im Landesverband.

Mit Ratschlägen an die nächste Generation hält er sich zurück

Nun leidet der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende wie alle Sozialdemokraten an der Krise seiner Partei. Aber anders als manche Alt-Politiker hält er sich mit Ratschlägen an die nächste Generation zurück. „Für mich ist die SPD meine politische Heimat und das bleibt auch so“, sagt Wowereit. Er fühle sich weiterhin als politischer Mensch und habe zu vielen Themen auch eine Meinung. „Das Schöne ist, dass ich jetzt nicht mehr alles öffentlich machen muss.“

Heute engagiert sich der Alt-Bürgermeister im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller und in der Aidshilfe. Als Conférencier und Plauderer ist er gefragt. Ab März 2019 startet er eine Veranstaltungsreihe in der Urania. Zusammen mit Pegah Ferydoni lädt er viermal im Jahr zwei Gäste zur „Kultur im Salon“.

