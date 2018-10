Rattle, Loos und Templin erhalten den Landesorden

Am Jahrestag des Inkrafttretens der Berliner Verfassung verleiht der Regierende Bürgermeister Michael Müller den Berliner Landesorden.

Berlin. Am Montag verleiht der Regierende Bürgermeister Michael Müller wieder am Jahrestag des Inkrafttretens der Berliner Verfassung von 1950 den Berliner Landesorden. Zwölf Persönlichkeiten werden im Großen Saal des Roten Rathauses ausgezeichnet. Am bekanntesten ist der langjährige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle. Neben seinen Verdiensten für die Weiterentwicklung des Orchesters wird das Engagement des Briten für Kinder und Jugendliche sowie seine Funktion als Botschafter der Stadt bei unzähligen Gastspielen gewürdigt.

Die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos bekommt den Orden für ihr vielfältiges filmisches Schaffen und ihr Eintreten für den Kampf gegen Kinderkrankheiten und extreme Armut. Mit dem Bürgerrechtler Wolfgang Templin würdigt der Regierende Bürgermeister die Oppositionsbewegung in der DDR und die Verdienste des Publizisten um die Freundschaft mit Polen.

Der frühere Bürgermeister von Treptow-Köpenick, Klaus Ulbricht, wird ebenso ausgezeichnet wie Berlins Opferbeauftragter Roland Weber. Die Krebs- und Aids-Forscherin Karin Mölling wird für ihre Beiträge zum wissenschaftlichen Fortschritt geehrt. Weiter erhalten den Orden Dietmar Arnold, Mitgründer des Vereins Berliner Unterwelten; Maria Diefenbach, Initiatorin des multireligiösen Raums der Stille am Brandenburger Tor; der liberale Rabbiner Walter Homolka; die Vorsitzende der Bürgerstiftung Berlin, Heike von Joest; Anselm Lange, Chef der Telefonseelsorge sowie Gisela Sdorra, die mit ihrer Stiftung behinderte Kinder unterstützt.

( jof )