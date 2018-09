Brandenburger Fußball-Präsident Kaden: Ehrenamt mehr stärken

Cottbus. Jens Kaden will sich als neuer Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) für eine von Respekt und Toleranz getragene Verbandskultur einsetzen. "Gerade in einer Zeit, in der es uns immer schwerer fällt, genügend Ehrenamtler zu finden", sei dies ein wichtiger Punkt. Kaden war am Samstag beim Verbandstag in Cottbus mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Siegfried Kirschen gewählt worden. Der einstige Schiedsrichter Kirschen hatte nach 28 Jahren nicht mehr kandidiert und wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der den Verbandstag besuchte, hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor. Bei allen Diskussionen über Milliardenzahlungen oder Ablösesummen sei es wichtig, "dass dieses Ehrenamt das feste Fundament bleiben muss".

Die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt müssten sich weiter verbessern, sagte Woidke. Brandenburg werde die Finanzierung des Landessportbundes, dazu zähle auch der Fußball, deutlich erhöhen, um mehr als zehn Prozent: "Zwei Millionen legen wir da oben drauf."

Schwerpunkt der Arbeit des neuen FLB-Präsidiums soll zudem der Kampf gegen Extremismus und Gewalt im Umfeld des Fußballs sein. Ereignisse wie die massiven Ausschreitungen beim Landespokal-Finale am 21. Mai dürften sich nicht wiederholen, betonte auch Woidke. Die Siegerehrung für Energie Cottbus nach dem Sieg gegen den SV Babelsberg konnte dabei nicht durchgeführt werden. "Das war ein Tiefpunkt in der Geschichte des Brandenburger Fußballs. Dass es nicht mehr möglich war, einen Pokal zu übergeben", bemerkte der Ministerpräsident: "So etwas darf sich nicht wiederholen." Er ermutigte Vereine, Probleme dem Land zu schildern: "Wir müssen dann gemeinsam mit der Bundesregierung versuchen, dafür die Lösung zu finden."

Kaden erhielt 117 Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung. Erstmals in der Geschichte des Verbandes gab es damit einen Wechsel an der Spitze. Der 53 Jahre alte Kaden war seit 2000 Vorsitzender des FLB-Verbandsgerichts.

DFB-Präsident Reinhard Grindel als Gast verwies auf die Bedeutung der Fußball-Europameisterschaft 2024 auch für die kleineren Vereine. Das Turnier sei "ein tolles Zukunftsprojekt für Spitze und Basis".

( dpa )