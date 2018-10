Berliner Imam: Vom Salafisten zum Friedensprediger

Berlin. Abdul Adhim Kamouss ist übernächtigt. Er hat bis vier Uhr morgens das rituelle Morgengebet gefeiert und zwei Stunden später seine Tochter zur Schule gebracht. Nun sind seine Augen gerötet, die Stimme noch matt, und der Prediger, der nach einem denkwürdigen Auftritt in der Talkshow von Günther Jauch etwas herablassend als „Quassel-Imam“ tituliert wurde, müht sich, dem Reporter die Bedeutung seiner neu gegründeten „Stiftung Islam in Deutschland“ näherzubringen.

Kamouss sitzt auf einem durchgelegenen Sofa. Es steht in einem Raum so groß wie eine Turnhalle, hier liegt eine Spielzeuggarage auf dem Boden, dort einige Pappkartons voller Werbematerial für die Stiftung. Hier, unweit des S-Bahnhofs Wedding, feierte die Stiftung ihre Geburtsstunde. In einer Kirche. Denn als solche wird die Halle in der Müllerstraße genutzt. Die Gemeinde der Baptisten hat den Machern der „Stiftung Islam in Deutschland“ vorübergehend Zuflucht gewährt, bis diese eigene Räume gefunden haben. Bis es so weit ist, werden zum Freitagsgebet Gebetsteppiche ausgerollt – und danach wieder eingerollt, damit am Sonntag die Baptisten beten können. Das Miteinander der Religionen ist hier an der Müllerstraße kein Textbaustein für eine Sonntagspredigt. Es ist allwöchentlich gelebte Normalität.

Eine neue Stiftung als Ansprechpartner für Muslime

Kamouss ist mittlerweile etwas wacher geworden. Die „Stiftung Islam in Deutschland“ sei etwas ganz Neues für die muslimische Community in Berlin, sagt er. In der Satzung heißt es, sie sei „muslimischer Ansprechpartner für alle Akteure der Gesellschaft“ und setze sich für das „respektvolle Miteinander zwischen Muslimen und Nichtmuslimen“ ein. Kamouss formuliert die Ziele praktischer: Wenn er mit seinen Kindern etwas unternehmen wolle, schaue er in das Familienmagazin „Himbeer“. Dabei sei ihm aufgefallen, dass es kaum Veranstaltungen muslimischer Organisationen gebe. „Ich dachte mir, dass es Zeit ist, dass wir Muslime der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt er.

Und so bietet die Stiftung Töpferkurse an, ein Theaterprojekt für Gefangene und eine Familienberatung. Es müsse ja nicht immer um Religion gehen, sagt Kamouss. Und: Die meisten Mitglieder der Stiftung seien zwar Muslime. „Unter unseren Mitgliedern sind aber auch Christen oder Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Und natürlich würden wir jederzeit auch Menschen anderer Religions­gemeinschaften aufnehmen.“

Je länger Kamouss über die Stiftung spricht, desto mehr gestikuliert er, desto wacher wirken seine Augen, desto leidenschaftlicher klingt seine Stimme. Der studierte Diplom-Ingenieur ist eher klein, eher schmächtig, wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Aber im Gespräch ist sein Charisma zu spüren, seine Leidenschaft, mit der er die Menschen, seien es Muslime oder Andersgläubige, von den Ideen der Stiftung überzeugen will.

Früher Prediger in der berüchtigten Salafisten-Moschee

Es ist gar nicht so lange her, da nutzte Kamouss dieses Charisma für andere Zwecke: als Prediger in der berüchtigten Al-Nur-Moschee. Die Gebetsstätte in einem Industriegebiet in Neukölln gilt bis heute als das wichtigste Berliner Zentrum der radikal-islamischen Spielart des Salafismus. Kamouss war bis vor wenigen Jahren einer ihrer wichtigsten Akteure.

Schon damals schlug er dann und wann versöhnliche Töne an. Wenn es um gute Dinge gehe, „bin ich mit Juden, mit Christen, mit Atheisten Hand in Hand“, sagte er. Mindestens ebenso oft warnte er aber vor der verdorbenen westlichen Gesellschaft. „Alles in unserer Zeit ist verdreht“, schärfte er seinen meist jugendlichen Zuhörern ein. „Eine verkehrte Welt!“, schrie er ins Mikrofon. „Das Schlechte ist gut geworden, und das Gute ist schlecht geworden!“ Kamouss machte sich über die Frauenbewegung lustig, warnte seine Anhänger vor Höllenengeln „mit stinkendem Geruch und hässlichen Gesichtern“, und riet ihnen, Freunden, die sie „zur Sünde“ brächten, den Rücken zu kehren. In anderen Ansprachen erweckte er den Eindruck, als wolle er Steinigungen nach Ehebruch rechtfertigen oder segnete die „Kämpfer“ der Hamas, die sich der israelischen Politik im Gazastreifen widersetzten.

Zu Kamouss’ „Sonntagsunterrichten“ in der Al-Nur-Moschee kamen etliche Hundert Zuhörer. Auf der Internetplattform Youtube lauschten ihm sogar Tausende. Schwarz oder weiß, gut oder böse, Muslim oder Ungläubiger: Sicherheitsbehörden und Radikalisierungsexperten betrachteten Abdul Adhim Kamouss seinerzeit als lupenreinen Salafisten – und als „Durchlauferhitzer“ zur Radikalisierung.

Ein schweres Erbe. Doch Kamouss hat es abgestreift. Veranstalter religiöser Dialogveranstaltungen laden ihn zu Podiumsdiskussionen ein. Die Berliner Islamismus-Expertin Claudia Dantschke vom Deradikalisierungsprojekt Hayat, die einst als eine der Ersten vor Kamouss gewarnt hatte, bescheinigt ihm nun: „Herr Kamouss spielt inzwischen eine große Rolle als Leitfigur für all diejenigen, die eine friedliche und inte­grative Form suchen, den Islam zu leben.“

Die Wandlung des Mannes, den Zeitungen einst als „Hassprediger“ titulierten, hat viel mit einer persönlichen Krise zu tun, ein wenig mit dem früheren Innensenator Ehrhart Körting (SPD) – und vor allem mit einer gehörigen Portion Selbstreflexion. Körting lud ihn 2009 zum Gespräch ins Senatorenbüro. Er solle seinen Einfluss auf Jugendliche nutzen, um sie von Gewalt und Hass abzubringen, forderte der Senator. Dieses Gespräch habe ihn nachdenklich gemacht, sagt Kamouss. „Ich fühlte mich ernst genommen und habe das als Verpflichtung verstanden.“ Auf Wunsch des Senators engagierte sich der Prediger in der Landeskommission gegen Gewalt, initiierte eine „Woche gegen Gewalt“ und beteiligte sich am Integrationsprojekt Juma.

Dann, im Jahr 2010, geriet die Welt des Abdul Adhim Kamouss aus den Fugen. Er trennte sich von seiner damaligen Ehefrau. Ein Gefühl des Scheiterns, Sorge um die gemeinsamen Kinder, Hoffnungslosigkeit, Depressionen: „Das war eine schwere Phase für mich“, sagt Kamouss. Eine Phase, in der alte Gewissheiten nichts mehr wert zu sein schienen. Eine Phase, in der Kamouss Linderung durch seinen Glauben an Gott erfuhr, sich in seiner Not aber auch der Psychologie öffnete, der Meditation, der Philosophie. Der Mann, der seinen Anhängern einst eingeschärft hatte, nichts als den Koran als Richtschnur für das Leben zu bemühen, las die „Kritik der reinen Vernunft“ von Immanuel Kant, arbeitete sich an Hesse und Lessing ab und studierte sogar die Schriften von Nietzsche („Gott ist tot!“).

Seine anfängliche Müdigkeit ist nun gänzlich verflogen. Kamouss zittert, sagt selbst, dass er Gänsehaut bekommt, wenn er über seinen Wandel spricht. Alles sei möglich gewesen in dieser Zeit, in diesem Prozess, in dem er erkannte, so sagt er es selbst, dass er bis dahin „wie in einem Zelt“ gelebt habe, gefangen in der Annahme, dass es nur eine Wahrheit geben kann. Es kann sein, so dachte Kamouss damals, dass ihn dieser Weg – diese bis dahin ungeahnte Möglichkeit, sich selbst eine Meinung über Gott und die Welt zu bilden – zum Atheismus führt. Keine Bücher, keine Gedanken sollten mehr verboten sein! Kamouss hält es jetzt nicht mehr auf seinem Stuhl. Er fixiert sein Gegenüber, wird laut, klopft sich auf die Brust und ruft: „Meine Freiheit lasse ich mir nicht mehr nehmen!“

In seinen Predigten spricht er über Religionsfreiheit

Sein Erkenntnisprozess führte ihn nicht zum Atheismus – sondern zurück zu Gott. Mit seiner einst so strengen Auslegung des Glaubens hat sein neues Vertrauen auf Allah allerdings nicht mehr viel gemein. Dabei ist Kamouss kein „liberaler“ Muslim. Er argumentiert immer noch mit dem Koran, hält ihn für das unverfälschte Wort Gottes, hat sich aber den Möglichkeiten geöffnet, den im 7. Jahrhundert offenbarten Text höchst unterschiedlich auszulegen. Die wortgetreue Auslegung der Salafisten, die sich ihre Glaubensinterpretation von einigen wenigen Gelehrten diktieren lassen – das war mal. „Ich habe mich manipulieren lassen“, sagt Kamouss. Das werde ihm nie wieder passieren.

In seinen Predigten sprach Abdul Adhim nach seiner „Erweckung“ nun über die Bedeutung der Religionsfreiheit, verblüffte seine Zuhörer mit der Aussage, dass Muslime den Dialog mit Christen und Juden und selbstverständlich auch mit Homosexuellen suchen sollten.

In den Moscheegemeinden kamen seine neuen Ansichten nicht immer gut an. Erst setzt ihn die Al-Nur-Moschee vor die Tür, dann die Weddinger Bilal-Moschee. Und als er in der Al-Iman-Moschee in der Badstraße dazu aufrief, dass sich seine sunnitischen und schiitischen Zuhörer als Zeichen der Versöhnung gegenseitig in die Arme nehmen sollten, durfte er auch dort nicht mehr predigen.

Dabei blieb es nicht: Kamouss erhielt Morddrohungen. Nachdem ihn ein unbekannter Glaubensbruder bereits Ende 2016 per Telefon unter einem Vorwand um ein Treffen gebeten hatte, klingelte der Staatsschutz des Landeskriminalamtes bei ihm durch. Der Mann, der um das Gespräch gebeten habe, sei als Dschihadist bekannt, sagte der Beamte. Ein Attentat sei nicht auszuschließen. Später griffen ihn Glaubensbrüder auf offener Straße an – und im Januar vergangenen Jahres stand das Wohnhaus in Flammen, in dem Kamouss damals mit seiner Familie wohnte.

Kamouss will sich nicht einschüchtern lassen und weiter als Imam arbeiten. Mit gläubigen Muslimen und mit Muslimen, die es mit der Religion nicht so genau nehmen. Mit Christen, Juden und Atheisten. Und mit allen, die daran glauben, dass ein friedliches Miteinander der Religionen möglich ist – und dass es Gott so gewollt hätte. Nun hat er sogar ein Buch geschrieben. Der Titel: „Wem gehört der Islam?“

