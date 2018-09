Die besten Bilder von "Berlin leuchtet"

Berlins Nächte sind seit Freitag noch ein bisschen bunter. Zum Wochenende ist zum sechsten Mal das Lichtkunstfestival „Berlin leuchtet“ gestartet. Mit über 70 Illuminationen und 17 Tagen Dauer gilt es als eines der weltweit größten Festivals dieser Art. Künstler und Bürger können die Stadt bis zum 14. Oktober erstrahlen lassen.

Eröffnet wurde das Festival mit dem Motto „Licht aktiviert“ am Freitagabend durch den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) im künftigen Quartier Heidestraße in der Europacity. Den Startschuss setzte ein großes Feuerwerk. Dann gingen die Lichter an und auf Berlins Sehenswürdigkeiten an.

Die Siegessäule und die Oberbaumbrücke etwa werden in diesem Jahr mit einer Laser-Show erleuchtet. Den Gendarmenmarkt setzt eine Illumination von Boden und Brunnen in Szene. Drum herum erstrahlen die bunten Fassaden des Konzerthauses, sowie des Deutschen und des Französischen Doms und beleuchten den Platz. Neben den bekannten Wahrzeichen im Zen­trum der Stadt werden in diesem Jahr auch Kieze wie das Märkische Viertel oder der Euref-Campus mit Projektionen und LEDs erleuchtet.

„Berlin leuchtet“, bis 14. Oktober überall in der Stadt jeweils ab der Dämmerung.

