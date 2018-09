Angst vor Altersarmut Berliner in Sorge vor dem Rentenalter

Die Einwohner in der deutschen Hauptstadt blicken mit gemischten Gefühlen auf das Leben im Alter: Rund 42 Prozent der Berliner freuen sich nicht auf die Rente. Das geht aus einer Umfrage der Berliner Sparkasse hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Vor allem mit Blick auf das verfügbare Einkommen vergeht manchem Berliner die Lust auf das Alter: Zwei Drittel der Befragten, die ihre finanzielle Vorsorge als eher nicht oder gar nicht ausreichend betrachten, sind beunruhigt bei dem Gedanken an ein Leben als Rentner. Jeder Dritte rechnet damit, im Alter arbeiten und etwas dazuverdienen zu müssen.

„Der Druck, die Rente mit privater Vorsorge zu ergänzen, ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Wer am Ende des Monats wenig übrig hat und nichts auf die Seite legen kann, für den ist das Risiko Altersarmut real“, sagte Alexander Fest, Direktor für private Kunden bei der Berliner Sparkasse. Laut Umfrage ist derzeit fast jeder dritte Berliner der Meinung, bislang noch nicht genügend für die persönliche Altersvorsorge getan zu haben.

Insbesondere jüngere Befragte sehen Handlungsbedarf: Umfrage-Teilnehmer zwischen 18 und 29 Jahren geben an, bisher eher nicht oder gar nicht ausreichend für das Alter vorzusorgen. Gerade für jüngere Berliner sei das Leben im Alter noch sehr weit weg, erklärte Fest. Aber auch Gutverdiener laufen Gefahr, den Lebensstandard im Alter nicht halten zu können. „In Berlin ist finanzielle Altersvorsorge häufig eine Frage des Könnens und weniger des Wollens“, so der Fachmann. Experten hatten auch die hohe Quote der Hartz-IV-Empfänger als einen Grund für die niedrigere Abdeckung bei der privaten Altersvorsorge genannt. Auch Bevölkerungsgruppen wie Studenten und Migranten falle es schwer, Geld beiseitezulegen.

Acht von zehn Berlinern sorgen privat vor

Laut Umfrage sorgen allerdings acht von zehn Berlinern in irgendeiner Form privat für das Alter vor. Besonders beliebt ist die Betriebsrente (39 Prozent). Etwa ein Drittel (35 Prozent) der erwerbsfähigen Berliner legt monatlich zwischen 25 und 100 Euro für das Alter zur Seite. Nahezu dem gleichen Anteil ist es sogar möglich, mehr als 100 Euro monatlich für die Rente zu sparen. 29 Prozent der Befragten legen allerdings überhaupt kein Geld für die Altersvorsorge an. Dies betrifft insbesondere Personen mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 1000 Euro und jüngere Erwerbsfähige unter 30 Jahren.