Sonntagsverkauf Trotz Verbots: 150 Geschäfte in Berlin öffnen am Sonntag

Trotz des gerichtlich untersagten Sonntagsverkaufs öffnen am heutigen Sonntag nach Angaben des Handelsverbands Berlin-Brandenburg etwa 150 Geschäfte in der Region. Zwischen 13 und 18 Uhr haben zum Beispiel die Shoppingcenter Bikini Berlin und Europa-Center in der City West, Alexa und Galeries Lafayette in Mitte sowie das Eastgate in Marzahn ihre Türen geöffnet. Auch das Warenhaus Galeria Kaufhof am Alexanderplatz und weitere Geschäfte rund um Kurfürstendamm und Tauentzienstraße laden zum Sonntagseinkauf ein. Mit dabei ist auch Möbel Höffner in Lichtenberg. Auch im Gewerbegebiet Waltersdorf machen Einrichtungshäuser beim Sonntags-Shopping mit, darunter Ikea, Poco und Sconto.

Berlinweit war der verkaufsoffene Sonntag am 30. September zuvor auf Antrag der Gewerkschaft Verdi vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verboten worden. Die Juristen sahen in der zeitlich stattfindenden Berlin Art Week „keine gesamtstädtische Bedeutung“ und folgten damit der Argumentation der Gewerkschaft. Die Entscheidung sei ein wichtiges Signal für die Beschäftigten im Einzelhandel, so Erika Ritter, Landesfachbereichsleiterin Handel bei Verdi.

Mitarbeiter bräuchten den freien Sonntag für ihre Erholung und gemeinsame Zeit mit ihren Angehörigen. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, bezeichnete die Gerichtsentscheidung hingegen als „traurig“. Viele Kaufleute und Mitarbeiter in der Stadt wären gerne freiwillig dabei gewesen, so der Verbandsvertreter.

Händler, die an diesem Sonntag nun trotzdem öffnen, nutzen die im Ladenöffnungsgesetz festgeschriebene Möglichkeit, zweimal im Jahr einen individuellen Sonntagsverkauf auszurichten. Auch dafür ist allerdings ein besonderer Anlass nötig, den die Arbeitsgemeinschaft City West in dem großen Lichtfestival „Berlin leuchtet“ sowie in den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit sieht.