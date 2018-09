Pegah Ferydoni - Die Philosophin als Schauspielerin

Kein Kaffee, lieber Kakao auf Eis to go. Zu viel Koffein mache sie innerlich unruhig, sagt Pegah Ferydoni. Und momentan ist das Leben der Schauspielerin turbulent genug, zusammengesetzt aus Hunderten Puzzleteilen. Lesen, Schauspielen, ­Theater. Dann noch das Familienleben mit Supermarkt und Brotboxenschmieren für unterwegs. „Zwischen den Realitäten zu switchen, ist nicht immer leicht“, sagt sie.

Aktuelle Realität bei unerwartet heißer Herbstsonne: das Interview. Ferydoni will durch den Park am Nordbahnhof spazieren. Eine wahre Un-Gegend, oder? Ja, schon, aber sie mag es hier, hat lange Zeit in dieser Ecke von Mitte gelebt, und das Dichterviertel dahinten sei so schön. Sie bleibt stehen und lässt im nicht allzu hoch gewachsenen Grün ihren Blick schweifen: „Hier sieht man die Entwicklung einer ganzen Stadt.“

Schauspielerin Pegah Ferydoni mit Morgenpost-Autorin Paulina Czienskowski

Foto: jörg Krauthöfer für BERLINER MORGENPOST

Ferydoni ist zierlich und sieht weit jünger aus als 35. So oft hieß es: „Nach 30 wirst du nicht mehr besetzt.“ Jetzt steht sie da, fünf Jahre später, kriegt noch immer Rollen angeboten. Vielleicht ja auch, weil sie aussehe wie zwölf, sagt sie laut lachend. „Natürlich gibt es Systematiken und Muster, aber es gibt eben auch immer eine Ausnahme von der Regel, und irgendwie bin ich da bislang immer reingerutscht.“

Spüren würde sie ihr wahres Alter allerdings schon langsam. Gerade macht sie Physiotherapie für Rücken und Nacken. Äußerlich keine Spur davon. Und auch dass sie schon ein fünfjähriges Kind hat, sieht man ihr nicht unbedingt an. Mehr als das weiß man aus ihrem momentanen Privatleben nicht. Und mehr wird man daraus auch nicht erfahren. Kleiner Finger, ganze Hand – sie mag das Spiel mit der Öffentlichkeit nicht.

Sie weiß schon lange, was Diskriminierung bedeutet

Man werde zu schnell in Schubladen gesteckt und Spezialist in irgendetwas. Nach ihrer Rolle in dem Serienerfolg „Türkisch für Anfänger“, wo sie, die Iranerin, mit Überzeugung die junge Türkin Yağmur spielte, war sie Integrationsbeauftragte. Jetzt mit Kind also Profi für Erziehungsfragen? Bitte nicht. Da werde ständig etwas in einen hineinprojiziert, sagt sie, „dabei ist doch jeder Mensch ein komplexes Wesen“.

Ab Oktober, wenn der Kinofilm „Die defekte Katze“ anläuft, könnte Ferydoni dann Expertin in Sachen Zwangsehe werden. Dabei bedient der Film noch nicht mal den klassischen Exotismus, die Erzählart ist weitaus europäischer. Zwar ist die Beziehung zwischen ihrer Rolle Mina und Partner Kian eine arrangierte, am Ende aber eben auch nur der Beginn einer Liebe zwischen zwei Menschen.

Schon in den ersten Momenten mit ihr merkt man, dass man es hier mit jemandem zu tun hat, der viel über das nachdenkt, was die Gesellschaft so ausmacht. Vielleicht auch, weil sie schon so früh mit Themen wie Heimat und Existenz, Stigmatisierung und Diskriminierung zu tun hatte. Und weil sie früher erwachsen werden musste als andere.

Als Zweijährige aus dem Iran nach Berlin

Mit zwei Jahren kam sie mit ihren Eltern, beides Künstler, aus dem Iran nach Berlin. Daran erinnern kann sie sich nicht. Ihr Heimatland verknüpft sie ausschließlich mit diffusen kindlichen Emotionen. Ihre Flucht, weiß sie aus Erzählungen, ist nicht mit der eines heute Flüchtenden zu vergleichen. Sie hatten Flugtickets und konnten ohne größere Probleme einreisen, kamen zunächst in einem Asylbewerberheim unter. In Reinickendorf wuchs sie auf, wo sie auch mittlerweile wieder wohnt. Mit Garten und so. Sie mag es da, eine kleine Lokalpatriotin.

Sie solle sich doch bitte für ein Foto kurz vor die aufgestapelten Steine da stellen. Was die da wohl sollen? Fachmännisch breitet Ferydoni die Arme aus, als würde sie die Granitbarren abmessen. Das sind ehemalige Bahnschwellen, sagt sie dann bestimmt.

Dass Ferydoni vielseitig interessiert ist, zeigt sich hier und auch jetzt gleich wieder, als sie erklärt, dass das Birkenwäldchen hier gar nicht typisch sei. Die Märkische Kiefer dagegen schon. „Ich fang schon wieder an“, hält sie sich lachend zurück, meint damit eine ihrer größten Leidenschaften: die Botanik. Die Natur sei ein meditativer Ort für sie. Wohl deshalb auch der Spaziergang durch den Park.

Ferydoni wirkt wie ein junges Mädchen. Sie ist nicht etwa unkonzentriert während des Gesprächs, nur fallen ihr im Gehen hier und da Dinge auf, denen sie, wie es scheint, am liebsten auf die Spur kommen würde. Wieso da so viele Federn auf der Straße liegen. Und diese vollgeschissenen Autos da – wieso? Sie bemerkt Bilder dieser Stadt, die viele andere, wenn überhaupt, nur unterbewusst registrieren.

In ihrer Jugend, erinnert sich Ferydoni, wurde ihr häufig gesagt, dass sie zu viel denken und sich mit ihrem Intellekt selbst im Weg stehen würde. Dass sie viel denkt, kann man durchaus unterschreiben. Dass sie sich damit im Weg steht, klingt nach Altersdünkel, der Angst vor den Fragen junger Menschen hat.

Kulturjournalismus und Komödien

Heute hat sie, die passenderweise Philosophie studierte, das Gefühl, sich genau dort zu bewegen, wo ihre Art zu denken und zu sprechen gut aufgehoben ist. Im Kulturjournalismus (als Moderation von „zdf.Kulturpalast“) oder in Arthouse-Filmen. Aber auch in Komödien funktioniert sie gut. Und genau das mag sie so an ihrem Beruf: Sie kann am Ende alles sein, muss sich nicht entscheiden. Staatsanwältin, Leihmutter, Kassiererin. Sich in neue Situationen einfinden, das kennt Ferydoni auch im echten Leben. Schon immer musste sie flexibel sein.

Die Autodidaktin hatte sich eigentlich nie darum beworben, vor die Kamera oder auf die Bühne zu gehen. Viel lieber wollte sie Regie machen. „Schon auf dem Schulhof habe ich beim Spielen Regieanweisungen gegeben.“ Und danach guckst du zu ihr und gehst weg, oder so: Sie lacht, als sie sich daran erinnert.

Überall liest man über die Schauspielerin, dass ihre Mutter wegen einer Liebe nach Frankreich ging. Da war Ferydoni gerade mal 16, die Eltern längst getrennt. Also wohnte die Jugendliche von da an alleine in Berlin, weil sie das so wollte. Wie sich das wohl angefühlt haben muss, gerade in einer Zeit, wo man doch auf der großen Suche nach sich selbst ist?

Wenn man sie darauf anspricht, wirkt es, als habe sie sich nie solche Fragen gestellt. Oder hat sie damit einfach nur irgendwann aufgehört? Wahrscheinlich muss man das. Mit dem Was-wäre-wenn komme man ja ohnehin nicht weiter, sagt sie. „Ich könnte tieftraurig sagen, meine Eltern haben mich im Stich gelassen, ich musste um Aufmerksamkeit buhlen, weil sie als junge Eltern in einem fremden Land mehr mit sich selbst beschäftigt waren.“ Aber wieso sollte sie das? „Ich könnte eben auch sagen, dass mir für meine Selbstfindung nichts Besseres hätte passieren können.“

Heilsame Erkenntnisse

Sie sei sogar ganz froh, dass ihre Mutter wegging. Das höre die aber gar nicht gerne, ergänzt sie. Auch weil ihr Verhältnis heute wieder ein freundschaftliches ist. Seit Ferydoni selbst Mutter ist, versteht sie besser, wieso damals manche Entscheidungen getroffen wurden. Das sei heilsam und ist sicher der typische Prozess des Erwachsenwerdens. Das Nachdenken über die eigene Kindheit, sich zu fragen, wieso man ist, wer man ist und wer man sein will. Meist alles in ­Abgrenzung zu denen, die einen geprägt haben.

Die Voraussetzungen des jungen Mädchens waren denkbar schlecht, sagt Ferydoni selbst. Verfolgung, Flucht, Enttäuschungen. „Aber wenn man bestimmte Dinge beachtet, kann es echt gut laufen.“ Welche zum Beispiel? „Keine ­Drogen nehmen!“ Als Berliner Kind, minderjährig, in der Nachtszene sein Geld verdienend: Da staunt man nicht schlecht. In dieser Lebensphase standhaft zu bleiben, muss tatsächlich bedeuten, dass sie schon damals einen Reifegrad hatte, den oft nicht mal über 30-Jährige besitzen.

Wir mussten nur kurz die viel befahrene Chausseestraße überqueren, sind nun wieder in der ruhigen Südpanke. Direkt gegenüber: die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Ein Gebäude, so hoch wie tief. 260.000 Quadratmeter, hässlich, weil klotzig, ein Mysterium. Wir setzen uns auf eine Bank mit Blick darauf.

Muss man als Künstler eigentlich politisch sein?

Schon verrückt, meint Ferydoni, dass man kaum wisse, was der BND so treibe, was da hinter den Mauern wirklich passiere. Wenn auch ein anderer Nachrichtendienst – doch habe die Debatte um Maaßen, nunmehr Ex-Chef des Verfassungsschutzes, mal wieder bewiesen, wie wenig Einblick man als „normaler Bürger“ in politische Machenschaften habe. Gleichzeitig müsse man sich aber stumpf auf alles verlassen, was da vor sich geht. Gruselig.

Dabei sind wir durch das Internet alle so informiert wie nie. Das Netz aber wirkt in seinem Wust auf die Naiven unter uns ein wie ein Dämon. Gefühlt ist da nirgends mehr redaktionelle Kontrolle. Man könne bei den vom Smartphone-Anbieter gefilterten populistischen News tagtäglich auf dem Handy ja nur auf kranke Ideen kommen, sagt Ferydoni erbost.

In der Schule war sie als einziges Mädchen in der Internet-AG, lernte dort zu programmieren. Damals hieß es, dieser „Hype“ werde bald gehen. Und da steht man nun in einer sehr weit vom Analogen entfernten Zeit. Ferydoni ist sicher nicht gegen die Digitalisierung oder gar weltfremd. Sie hat ein Smartphone und nutzt Instagram. Doch vielleicht sollte die Politik endlich einen verantwortungsvollen Umgang lehren, meint sie.

Im Kleinen bedeutet das dann zum Beispiel auch für den Nachwuchs, dass er durch all die Youtube-Kanäle im Alter von 20 nicht schon vollendet ist. Und das fängt schon beim Schminken an. 14-Jährige, die sich theoretisch schon für den roten Teppich schminken können. „Alle wirken so perfekt, dabei ist doch nicht das Resultat wichtig, sondern der Weg dorthin.“

Weniger Smartphone, mehr sich selbst und das Umfeld verstehen

Ferydoni findet ohnehin, dass Smartphones uns unfrei machen. „Wir brauchen weniger Ablenkung“, sagt sie. Die schränke uns ein. „Der ständige Blick durch das Internet in die Welt ist gut, nur muss man dabei noch mitbekommen, was vor der Haustür passiert.“ Einem Grundprinzip, dem sie da folgt: Erst sich selbst und sein nächstes Umfeld stärken, es verstehen, bevor man nach draußen zieht.

Muss man als Künstler eigentlich politisch sein? Ganz klar: Ja. „Als Künstler kann man doch nur freiheitlich orientiert sein, alles andere wäre ja paradox!“ Und was müsste passieren, damit nicht alles Gute in der Welt verloren geht? „Es bräuchte eine Partei der Mitte – eine aus Künstlern, Denkern und allen, die Kraft, Energie und Ideen haben.“

Fühlt sie sich denn überhaupt frei? „Die Sache ist ziemlich kompliziert, ich denke fast täglich darüber nach.“ Klar ist ihr sowieso, dass sie mit ihrem Beruf im Elfenbeinturm der Privilegierten lebt. Und man verzeiht es ihr, denn man merkt, dass sie sich ständig Fragen außerhalb dieses Turmes stellt.

Am Ende, sagt sie, möge sie die Vorstellung, ihr eigenes Drehbuch immer wieder umschreiben zu können. Und das hat sie oft getan. Ihre momentane Rolle im aktuellen Buch würde wie folgt beschrieben: eine starke, selbstbewusste Frau, die Schauspielerin ist und Mutter und Denkerin und alles, was sie sonst noch glaubt, sein zu können.