Berlin. Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Köpenick mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlor der Biker in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb.

