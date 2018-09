Jugendliche in Brandenburg wollen gesund leben

Potsdam. Brandenburger Jugendliche blicken zufrieden und selbstbewusst in die Zukunft. Vier von fünf Jugendlichen gehen davon aus, dass sie sich ihren Berufswunsch auch erfüllen werden. Das ist das Ergebnis der Studie „Jugend in Brandenburg 2017“, deren Vorstellung am Freitag den Auftakt zu einer Dialogreihe des Bildungsministeriums bildete. „Das ist ein gutes Signal“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). „Wenn die Jugend zufrieden ist, dann geht es dem Land gut.“

Der Untersuchung zufolge sind drei von vier Jugendlichen mit ihrer Lebenssituation zufrieden (74 Prozent), vor acht Jahren waren es zwei von drei (66 Prozent). Vor allem bei der finanziellen Situation und den Freizeitmöglichkeiten ist die Zufriedenheit deutlich gestiegen. Dazu passen die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Demnach beträgt die Jugendarbeitslosigkeit in Brandenburg noch 7,5 Prozent. „Es waren auch schon mal über zehn Prozent“, sagte Ernst.

Für die Untersuchung wurden 3734 Jugendliche befragt

Für die repräsentative Studie des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam wurden 3734 Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 22 Jahren in 46 allgemeinbildenden Schulen und Oberstufenzentren befragt. Die Jugendstudie wurde bereits zum achten Mal durchgeführt, erstmals im Jahr 1991.

Brandenburgs Jugendliche legen zunehmend Wert auf ein gesundes Leben. Die Zahl derjenigen, die ein gesundes Leben als „sehr bedeutsam“ für sich ansehen, ist von 60 auf 73 Prozent gestiegen. Dagegen steht die berufliche Karriere nicht mehr so stark im Vordergrund wie noch vor acht Jahren. 2010 gab noch jeder dritte Jugendliche (36,1 Prozent) an, später einmal viel Geld verdienen zu wollen, im vergangenen Jahr war es nur noch jeder vierte (24 Prozent).

Institutsdirektor Dietmar Sturzbecher und seine Kollegen stellten aber auch zwei problematische Trends fest. Während 2010 noch rund 60 Prozent der Jugendlichen rechtsextreme Einstellungen völlig abgelehnt hätten, seien es 2017 nur noch rund 50 Prozent gewesen. Knapp 16 Prozent stimmten rechtsextremen Ansichten tendenziell oder völlig zu, 2010 waren es 13,4 Prozent. „Daraus müssen wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, damit sich die Gesellschaft nicht spalten lässt“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag.

Teil der Dialogreihe "Aufwachsen in Brandenburg"

Die Studie stellte weiter fest, dass sich die Lebenserfahrungen der Jugendlichen immer weiter polarisierten. Auf der einen Seite nahm der Anteil derjenigen zu, die sagten, sie hätten noch nie Gewalt im Elternhaus erfahren, auf der anderen Seite stieg gleichzeitig der Anteil derjenigen, die regelmäßig geschlagen werden. Allerdings räumt die Studie mit dem Vorurteil auf, dass vor allem Stiefväter gegenüber Kindern und Jugendlichen gewalttätig werden. 94 Prozent der Befragten gaben an, noch nie vom Stiefvater Gewalt erlebt zu haben.

Die Vorstellung der Studie bildete den Auftakt zu der Dialogreihe des Bildungsministeriums „Aufwachsen in Brandenburg“. Durch den regelmäßigen Austausch zwischen Pädagogen sollen möglichst wirksame Schlüsse für die pädagogische Arbeit im Land gewonnen werden. „Unser Anspruch, jedem Kind und jedem Jugendlichen in unserem Land gute Perspektiven zu bieten, gilt unverändert“, sagte Bildungsministerin Ernst.

Mehr Zeit für Bildung erfordert auch mehr Geld

Als Konsequenz aus den veränderten Erziehungsmethoden und –mustern müssen laut Sturzbecher auch die Kosten für die Bildung überdacht werden. Wenn Erzieher und Lehrer nicht mehr autoritär unterrichteten, sondern in Kooperation mit den Kindern und Jugendlichen, dann sei auch mehr Zeit nötig – und am Ende durch individuelle Betreuung auch mehr Geld. Ministerpräsident Woidke gab sich einsichtig und verwies darauf, dass die Landesregierung die Kosten für die Kitabetreuung von 90 Millionen Euro im Jahr 2009 auf aktuell mehr als 450 Millionen erhöht habe. „Das sorgt dafür, dass junge Menschen bessere Chancen in der Schule und im Beruf haben“, sagte Woidke.

Insgesamt hat sich die Bildungssituation nach Angaben Sturzbechers in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Galt es vor Jahrzehnten noch, den Kindern und Jugendlichen das Rüstzeug für das Leben mit auf den Weg zu geben, so sei das heute nicht mehr so, sagte der Wissenschaftler am Freitag. „Was das Neue ist, ist unbekannt.“ Der technische Fortschritt habe sich derart beschleunigt, dass keine Aussagen mehr darüber getroffen werden können, was in Zukunft wichtig ist. „Die Bildung fährt auf Sicht“, so Sturzbecher. Deshalb gehe es heute vielmehr darum, den Schülern Fähigkeiten zu vermitteln, mit denen sie sich unbekanntes Neues auch aneignen können.

