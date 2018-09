Das passiert an diesem Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Spandauer Neustadtlauf geht in die zweite Runde

Ein Sport-Event für die ganze Familie findet am Sonntag, 30. September, ab 10 Uhr in Spandau statt. Der Spandau Neustädter Nachbarschaftsverein organisiert, nach einer etwas verregneten Premiere im vergangenen Jahr, zum zweiten Mal den Spandauer Neustadtlauf. Bei dem Lauf im Koeltzepark werden Strecken für die unterschiedlichen Altersklassen geboten – von 350 Meter für die Drei- bis Sechsjährigen bis zum 8,7 Kilometer langen Hauptlauf für alle Läufer ab zehn Jahren.

Für Walker ist eine 4,35 Kilometer lange Runde vorgesehen. Eine offizielle Zeitmessung wird es in diesem Jahr noch nicht geben, viel mehr seien die Läufe als „Erlebnisläufe“ gedacht, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Jeden Teilnehmer erwartet im Ziel ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Eine Anmeldung ist vor Ort noch möglich. Alle Informationen zum Event und den Strecken gibt es online unter www.spandauer-neustadtlauf.de

Der Spandauer Neustadtlauf feierte 2017 Premiere

Nichts als Stullen, aber was für welche

Der Laden heißt so erfrischend berlinerisch, wie er sich auch gibt. In „Die Stulle“, nur einen Katzensprung vom Savignyplatz entfernt, gibt es genau das, was man auch erwartet: Stullen. Aber was für welche! Das Lokal ist liebevoll eingerichtet, bei schönem Wetter gibt es auch Tische vor der Tür. Vor allem zur Frühstückszeit, die beim Charlottenburger schon mal bis in den frühen Nachmittag dauern kann, empfiehlt es sich aber zu reservieren. Wer sich endlich für eine der süßen oder herzhaften Kreationen aus der Speisekarte entschieden hat, steht vor einem Dilemma. Unverzüglich beginnt man damit, neidisch zu schauen, was den Tischnachbarn so alles aufs Brot getürmt worden ist, und man überlegt sich, ob man nicht doch besser ein anderes Gericht hätte wählen sollen. Also besser, erst mal in Ruhe einen der aromatischen Kaffees aus einer gemütlich-altmodischen Blechtasse zu trinken.

„Die Stulle“ setzt radikal auf Frische. Das Brot wird nach klassischer Bäckerhandwerkskunst in einer Naturbäckerei hergestellt. Der Käse kommt von „Knippenbergs Lust auf Käse“, einer Berliner Familienkäserei, die Wurst- und Fleischwaren stammen aus Brandenburg. Neben Stullen gibt es Suppen und Salate, deren Inhalt sich nach der Saison richtet, sowie Kuchenspezialitäten. Gut ist es, mindestens zu zweit zu kommen, denn dann kann man tauschen, oder sich die „Stullenbrotzeit für 2“ bestellen. Die Auswahl an Biowurst und Käse, saisonalen Aufstrichen, gebeiztem Lachs, Rührei, Müsli mit Vanillejoghurt und einer Bauernbrotauswahl kostet 25 Euro. Getränke schlagen extra zu Buche. Beim Fitnessfrühstück (zwölf Euro) wird Avocado, Lachs, Spiegelei, Kräuterquark und Salat auf Vollkornbrot gepackt. Wer’s süß mag, ist mit dem „New York Breakfast Special“ gut bedient. Für zwölf Euro gibt es zwei Pancakes mit Spiegelei, Bio-Rauchspeck, Chutney und Ahornsirup.

„Die Stulle, Carmerstraße 10, Charlottenburg, Öffnungszeiten: Mo., Mi.–Fr., 9–19 Uhr. Dienstag Ruhetag, Telefon 030/ 31179403, www.die-stulle.com

Nächtlicher Sonnenaufgang im Sony Center

Die Art Week Berlin sorgt in dieser Woche für Kunstspektakel an verschiedensten Orten in der Hauptstadt. In diesem Rahmen erstrahlt auch das Dach des Sony Centers abends in leuchtenden Farben. Noch am Sonnabend und Sonntag erleben die Besucher jeweils zum Sonnenuntergang (ab 19 Uhr) dort die Licht- und Klangperformance „Sunrise at Night“.

Der Berliner Lichtkünstler Daniel Margraf präsentiert dabei eine audiovisuelle Lichtinstallation. Gezeigt werden bei der Show verschiedene Farbspiele, die in einer speziell für den Abend ausgewählten Farbnuance münden. Für den zur Lichtshow passenden Sound sorgt Stephan Karkowsky. Am Sonnabend begleitet der Moderator der „Radio Eins“-Sendung „Late Night Lounge“ die farbenreiche Lichtshow mit einem zweistündigen DJ-Set.

„Sunrise at Night“ im Sony Center am Potsdamer Platz, Mitte, 29. und 30.9., 19 bis 22 Uhr, DJ-Set: Sbd., 19–21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bei „Sunrise at Night“ erleuchtet das Sony Center am Potsdamer Platz

Kühe und ihre Faszination in neuer Ausstellung im Herrenhaus

Sie sind monumental, wuchtig, sanftmütig, aber auch scheu. „Die Kuh ist meine größte Lehrerin“, sagt die Malerin Theresa Beitl. Sie meint damit ihre Erkenntnisse, die sie im direkten Kontakt mit den Tieren gewinnen konnte. Seit 15 Jahren beschäftigt sich die Steglitz-Zehlendorferin mit österreichischen Wurzeln mit Porträts und Ansichten von Kühen.

Ihre Arbeiten sind vom heutigen Sonnabend an in der Ausstellung „Faszination: Kühe“ im Herrenhaus auf der Domäne Dahlem zu sehen. Zu den Arbeiten gehören großformatige Gemälde und Tierporträts von Kühen, denen die Künstlerin begegnet ist, darunter Wasserbüffel und Schottische Highland-Rinder aus Brandenburg. Theresa Beitl hat vor allem das Zusammenleben von Mensch und Tier beobachtet. Ihre Erkenntnis: „Wenn wir alle mehr werden wie die Kühe – geerdet, friedvoll und großzügig –, dann gäbe es eine andere Welt.“

„Faszination: Kühe“, bis 16.12. 2018, Herrenhaus Domäne Dahlem, Steglitz-Zehlendorf, Königin-Luise-Straße 49, Mi.–So., 10 bis 17 Uhr, Eintritt 5 Euro

Malerin Theresa Beitl sieht in Kühen ein Vorbild für den Menschen

Fotografische Erinnerungen an die IGA in Marzahn

Auch wenn bei der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) in Marzahn weniger Besucher kamen als erwartet – eine Ursache war das schlechte Wetter –, denken viele Bewohner im Bezirk gern an das Event zurück. Bis heute drehen die Gondeln der Seilbahn dort ihre Runden. In der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ erinnert aktuell eine Fotoausstellung an das Event vom vergangenen Jahr.

Sie stammen von der Fotografin Marit Görner, die seit 35 Jahren in Marzahn lebt und die IGA unzählige Male besuchte. Auf dem IGA-Gelände entstanden unzählige fotografische Erinnerungen. Ihre Themen und Motive liefern einen einzigartigen Rückblick auf die Gartenschau. Sie erinnern an einen Streifzug, der aber keine vollständige Dokumentation der IGA sein soll.

Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“, Marzahner Promenade 55. Mo., Di., Do., Fr., 10 Uhr bis 19.30 Uhr,Mi., 14 bis 19 Uhr, Sbd., 10 Uhr bis 14 Uhr.

Unzählige Fotos sind während der IGA in Marzahn entstanden

Buddhistisches Haus in Frohnau erhält Ableger des „Buddha-Baums“

Dem Buddhistischen Haus in Frohnau wird am Sonntag, 30. September, feierlich ein Ableger des Bodhi-Baums vom Botschafter Sri Lankas, S. E. Herr Karunasena Hettiarachchi, übergeben. Der Baum ist eine der wichtigsten Reliquien für viele buddhistische Pilger. Sie verehren ihn, weil Siddhartha Gautama laut Überlieferung unter einem solchen Baum meditiert und zur „Erwachung“ gefunden habe und somit Lord Buddha wurde.

Der Bodhi-Baum wird daher häufig auch Buddha-Baum genannt. Er gilt als Zeichen des Friedens. Das jetzige Geschenk ist ein Ableger des Sri Maha Bodiya aus Anuradhapura in Sri Lanka, der wiederum ein Ableger des Bo-Baums aus Bodh Gaya in Indien ist. Bereits am Donnerstag brachten ihn neun buddhistische Mönche aus Sri Lanka nach Berlin. Am Sonntag, ab 10.30 Uhr wird der Baum dann im Rahmen einer feierlichen Prozession vom Zeltinger Platz in Reinickendorf zum Buddhistischen Haus, Edelhofer Damm 54, gebracht und dort im Rahmen eines Festes übergeben.

Lehrer Tissa Weeraratna zeigt den zukünftigen Platz des Baumes im Haus

Meisterwerke der Rockgeschichte: Pink Floyds Cover-Macher kommen

In einer stillen Minute im Sommer der Liebe nahm Beatle Paul McCartney den Sänger der Beach Boys, Mike Love, beiseite und ermahnte ihn. „Mike, ihr müsst euch mal ein bisschen mehr Mühe mit euren Plattenhüllen geben.“ Tatsächlich war Ende der 60er-Jahre Cover-Gestaltung immer wichtiger geworden. In der 70ern kam der Trend vollständig zur Entfaltung.

Und wenn ein Cover besonders surreal oder schlichtweg durchgeknallt schien, war es meist aus dem Hause Hipgnosis von Aubrey Powell und Storm Thorgerson: Pink Floyds „Dark Side of the Moon“ und ihr brennender Mann beim Händedruck auf „Wish You Were Here“, Hüllen für Peter Gabriel, Alan Parsons Project oder Led Zeppelin. Die Browse Gallery präsentiert bei „Daring to Dream“ die irrsten Cover, signierte Originale und rare Fotografien etwa von den Stones und Paul McCartney.

Browse Gallery, Bergmannstraße 5, Friedrichshain-Kreuzberg, Tel. 69 59 93 18, https://browse.gallery, 30.9.–28.10., Di.–So., 11–20 Uhr, Eintritt frei. 30.9., 18 Uhr: Film und Gespräch mit Aubrey Powell, 6/4 Euro.

Surreal: Pink Floyds Cover mit dem Händedruck des brennenden Mannes

Foto: Hipgnosis / Browse Gallery/Hipgnosis