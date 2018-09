Polizist am Kotti übermäßig gewalttätig? Ermittlungen laufen

Berlin. Nach einem Polizeieinsatz in Berlin-Kreuzberg soll ermittelt werden, ob einer der Beamten zu gewalttätig vorgegangen ist. Ausgangspunkt sind mehrere Videos im Internet, in denen der Vorfall vom Donnerstag aus verschiedenen Perspektiven zu sehen ist. Mehrere Polizisten überwältigten am Kottbusser Tor einen Mann, der sich wehrt. Es ging dabei um einen versuchten Fahrraddiebstahl, in dessen Folge auch Beamte angegriffen wurden.

Zum weiteren Verlauf teilte die Polizei am Freitag mit, dass ein Video zeigt, "wie ein hinzukommender Polizeibeamter einen am Boden liegenden Festgenommenen mehrfach tritt". Weiter heißt es: "Auch wenn die Echtheit des Videos noch nicht bestätigt ist, haben wir ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Körperverletzung im Amt eingeleitet."

( dpa )