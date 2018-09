Berlin. Nach dem Fund eines lebensgefährlich verletzten Mannes in einem Wohnhaus in Kreuzberg ermittelt die Mordkommission. Ein Mieter, der den Mann entdeckte, hatte am Donnerstagabend zuvor einen Unbekannten aus dem Haus in der Alexandrienstraße flüchten sehen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Der 48 Jahre alte Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )