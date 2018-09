Streik bei Ryanair in Schönefeld: Viele Flugausfälle

Europaweiter Streik bei Ryanair. Auch in Berlin bleiben Billigflieger am Boden - und die Fluggäste zu Hause.

Berlin. Auch am Flughafen Berlin-Schönefeld sind Passagiere der irischen Fluggesellschaft Ryanair am Freitag von einem Streik des fliegenden Personals betroffen. "Der Ausstand dauert den ganzen Tag", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Morgen. In Schönefeld seien insgesamt 52 von 92 Starts und Landungen gestrichen worden, teilte der Flughafen mit.

"Die meisten Fluggäste haben sich offenbar rechtzeitig informiert", sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf. "Es gibt keine Schlangen an den Ticketschaltern."

Gewerkschaften in sechs europäischen Ländern haben das Kabinenpersonal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Deutschland beteiligen sich Piloten der Vereinigung Cockpit und die bei Verdi organisierten Flugbegleiter an dem Streik. Schönefeld ist die zweitgrößte deutsche Basis der Airline.

Verdi begründete den Ausstand mit dem nach ihrer Ansicht völlig unzureichenden Angebot Ryanairs im derzeitigen Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft will deutlich höhere Einkommen in einem Tarifvertrag festlegen und fordert Arbeitsbedingungen nach deutschem Recht.

( dpa )