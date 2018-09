Berlin. Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Moabit sind vier Kinder und neun Erwachsene ins Krankenhaus gebracht worden. "Ein Kinderwagen stand in dem Haus in der Zwinglistraße in der Nacht zum Freitag in Flammen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dichter Rauch breitete sich in dem Mehrfamilienhaus aus. Feuerwehrleute löschten den Kinderwagen. Wie es zu dem Feuer kam, war noch unklar.

( dpa )