Ein Jahr "Ehe für alle": Run auf Standesämter blieb aus

Potsdam/Frankfurt (Oder). Ein Jahr nach Inkrafttreten der "Ehe für alle" haben in Brandenburg vielerorts gleichgeschlechtliche Paare geheiratet - ein großer Run blieb aber aus. In den kreisfreien Städten Potsdam und Frankfurt (Oder) handelte es sich in der Mehrheit um die Umwandlung von bereits bestehenden eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe, wie eine Umfrage in den Stadtverwaltungen ergab. In der Landeshauptstadt etwa heirateten seit dem 1. Oktober 2017 genau 85 gleichgeschlechtliche Paare, wovon 61 bereits eine eingetragene Lebenspartnerschaft hatten. Vor Inkrafttreten des Gesetzes konnten gleichgeschlechtliche Paare nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, aber nicht heiraten.

( dpa )