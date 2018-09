"Goldene Henne" wird bei Gala in Leipzig vergeben

Leipzig. Bei einer feierlichen Gala wird am heutigen Freitagabend in Leipzig der Publikumspreis "Goldene Henne" verliehen. Insgesamt 53 Nominierte aus Showbusiness, Gesellschaft und Sport können sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen. Erstmals wird in diesem Jahr auch ein "Onlinestar" gekürt. In der neuen Kategorie sind bekannte Gesichter aus Youtube und Instagram nominiert.

Bereits sicher ist, dass Komiker Otto Waalkes einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten wird. Gregor Gysi bekommt eine "Goldene Henne" in der Kategorie "Politik". Zur Gala auf dem Leipziger Messegelände werden nach Angaben der Veranstalter rund 4000 Besucher erwartet.

Die "Goldene Henne" ist der 1991 gestorbenen DDR-Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann gewidmet. Der Publikumspreis wird jährlich vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und der Zeitschrift "Super-Illu" verliehen.

( dpa )