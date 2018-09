EM 2024: Müller verspricht "großes Fußballfest"

Nyon/Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nach der Vergabe der Fußball-EM 2024 an Deutschland ein "großes Fußballfest" in Berlin versprochen. "Berlin ist Sportmetropole, das gilt für die Leichtathletik beim ISTAF genauso wie für den Berlin-Marathon, aber auch für Fußball", wird Müller in einer Senats-Mitteilung vom Donnerstag zitiert: "Ich bin sicher, Berlin wird inmitten dieses Sommermärchens eine zentrale Rolle spielen." Die Hauptstadt wird eine der zehn Gastgeberstädte während der EM sein.

Sportsenator Andreas Geisel ergänzte: "Die Berlinerinnen und Berliner können stolz darauf sein, dass ihre Stadt zu den zehn Schauplätzen Deutschlands für die UEFA EURO 2024 gehören wird". Fußball verbinde die Menschen. "Deshalb bin ich mir sicher, dass dieses Spitzensportereignis über seine Bedeutung hinsichtlich der Wirtschaftskraft und des Tourismus hinaus auch der Entwicklung des Fußballsports in Berlin und seiner sozialen Wirkung einen weiteren nachhaltigen Schub verleihen wird", befand Geisel.

( dpa )