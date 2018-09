Heimspiel gegen Energie Cottbus: KSC selbstbewusst

Karlsruhe. Der Karlsruher SC geht nach drei Siegen in Folge mit Selbstbewusstsein in das Heimspiel gegen Energie Cottbus. "Ein Heimsieg ist natürlich unser Wunsch", sagte Trainer Alois Schwartz vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr). "Ich denke, wenn wir unsere Leistung wie in den letzten drei Spielen abrufen, dann sind wir schwer zu schlagen", sagte Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek. Theoretisch kann der KSC bei einem Sieg sogar die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernehmen.

Gegen die Lausitzer steht lediglich hinter Martin Röser (Zerrung) noch ein kleines Fragezeichen. Saliou Sané wird wieder in den Kader zurückkehren, Marvin Pourié nach dessen Torerfolg aber den Platz kaum streitig machen können. Wanitzek berichtete von Genugtuung über den Erfolg von Pourié. "Für Marvin freut es mich riesig, denn er hat geackert und gearbeitet. Auf ihn wurde drauf getreten und viel gesprochen, dass man ihn rausnehmen soll", sagte er. Das Team habe jedoch immer hinter ihm gestanden.

( dpa )