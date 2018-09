Wirtschaftsminister Altmaier: Brauchen zügigen Netzausbau

Potsdam. Ein zügiger Fortschritt beim Netzausbau ist aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) unumgänglich. Er sei froh, dass der Betreiber "50Hertz" in Brandenburg alle Gespräche mit den Betroffenen führe, betonte Altmaier am Donnerstag in Potsdam. Ziel müsse sei, immer Varianten zu wählen, die die Belastungen minimierten. "Dadurch darf es aber nicht zu Verzögerungen kommen", betonte er. Sein Brandenburger Amtskollege Jörg Steinbach (parteilos) sagte, es sei erschreckend, dass selbst zügig vorangehende Projekte viel Zeit brauchten, bis sie ans Netz gingen. "Wir brauchen einen langen Atem", sagte er.

( dpa )