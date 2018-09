Einbruch, dann Feuer: Zwei Frauen in Charlottenburg verletzt

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Charlottenburg sind zwei Frauen verletzt worden. "Zeugen bemerkten das Feuer in der Kantstraße und riefen am Mittwoch die Rettungskräfte", sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Mieter waren nicht in der Wohnung. Zwei Frauen aus der Wohnung darüber erlitten allerdings Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. "Vermutlich waren zuvor Einbrecher in der Brandwohnung", sagte die Sprecherin. Die Ermittler prüften, ob es einen Zusammenhang zwischen Brand und Einbruch gibt. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen.

( dpa )