Berlin. Beim Befüllen ihres Ethanol-Kamins haben zwei Mieter einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg schwere Verbrennungen erlitten. Das Feuer brach am Mittwochabend aus und wurde von den beiden Bewohnern gelöscht, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte. Wegen ihrer schweren Verbrennungen wurden die Verletzten in eine Spezialklinik in Berlin-Marzahn gebracht.

( dpa )