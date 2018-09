Anwohner kämpfen um das Tiergehege mit Damwild

Seit etwa 90 Jahren gibt es das Wildgehege hinter dem Rathaus Tempelhof - nun will der Bezirk es auflösen.

Berlin. Der Franckepark und das Damwild, das gehört für die meisten Tempelhofer zusammen. Seit etwa 90 Jahren gibt es das Wildgehege hinter dem Rathaus Tempelhof mittlerweile. Die Fotoalben der Anwohner sind voll von Bildern, auf denen ihre Kinder und später ihre Enkel mit den Tieren zu sehen sind. Manche Berliner kommen sogar von weiter weg jeden Tag, um nach ihnen zu sehen. Doch nun sollen sie weg: Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne) will den Hirsch und die zehn weiblichen Tiere in das Wildgehege Glauer Tal in Brandenburg umsiedeln. Ein Drama für alle Beteiligten. Ein Politikum inzwischen. Nun rückt eine Entscheidung näher.

Seit Monaten versuchen Anwohner alles, damit das Wild, das ihnen ans Herz gewachsen ist, bleiben darf. An den Bäumen hängen Hilferuf-Zettel: „Die Kinder lieben die Hirsche. Nehmt ihnen das Tiergehege nicht weg!“ Darunter die Aufforderung: „Protestieren Sie! Schreiben Sie der Bezirksstadträtin eine E-Mail.“

Tatsächlich bekommt die Grünen-Politikerin Heiß derzeit sehr viel Post. Mittlerweile scheint völlig klar: Es wird nicht klappen, alle davon zu überzeugen, dass die Tiere in ihrem neuen Zuhause ein besseres Leben führen können. Denn nur darum, so betont Heiß, gehe es ihr. Es geht aber auch um den Park. Die Grünflächen sollen hergerichtet werden und auch der durch Fäkalien in Mitleidenschaft gezogene Teich im Gehege saniert werden.

Gehege rechtlich nicht genehmigungsfähig

Alle Untersuchungen von Experten bestätigten laut der Stadträtin: „Das Damwild kann da, wo es jetzt ist, nicht artgerecht gehalten werden.“ Dafür fehle rechtlich sogar die Genehmigung. Denn das Gehege sei mit rund 8000 Quadratmetern für elf Tiere viel zu klein. Sie hätten keine Rückzugsräume und könnten nicht vor unkontrollierter Fütterung geschützt werden. Ein Hirsch starb 2014 an einer Darmentzündung. Es sei unmöglich, rund um die Uhr Personal einzusetzen. Momentan kümmern sich um die Tiere drei Mitarbeiterinnen des Grünflächenamtes. Und die Anwohner. Zu ihnen gehört Christine Rabe, die in der Nähe wohnt.

Von den Besuchern des Parks wird die 51-Jährige die „Rehfrau“ genannt, auch wenn Damwild nicht mit Rehen gleichzusetzen ist. Die Tempelhoferin geht seit 2014 zu den Tieren, sooft sie kann. Mehrmals die Woche, manchmal sogar mehrmals am Tag oder auch in der Nacht. „Solange ich zurückdenken kann, habe ich eine enge Verbindung vor allem zu Wildtieren“, sagt sie. „Ich beobachte Verhalten und Laute und nutze das zur Kommunaktion mit ihnen.“ Die Tiere kämen angelaufen, wenn sie am Zaun stehe. „Sie haben mich als Teil des Rudels akzeptiert“, beschreibt sie das enge Verhältnis.

Vor dem zuständigen Ausschuss der Bezirksverordnetenversammlung hat die Tempelhoferin vor einigen Tagen ein flammendes Plädoyer gehalten, das Gehege nicht aufzugeben. Der Ausschuss lehnte dennoch mit den Stimmen von SPD und Grünen den – von Linken und AfD unterstützten –Antrag der CDU ab, das Gehege zu erweitern und Kooperationspartner zu finden.

Die Bürger befürchten vor allem, dass die Tiere in Brandenburg im 160 Hektar großen und mit etwa 200 Tieren bestückten Wildparkgehege geschossen werden. Um die Population zu regulieren, wird im Glauer Tal tatsächlich Wild getötet. Weil im dortigen Restaurant „Landluft“ Wildgerichte angeboten werden, hat der AfD-Fraktionschef Karsten Franck die provokante Frage gestellt: „Gefällt Bezirksstadträtin Heiß Damwild auf dem Teller besser als im Franckepark?“ Die Bezirksstadträtin versucht zu beruhigen: Die Tiere aus Berlin würden extra markiert. Die Betreiberin des Geheges im Glauer Tal, Gerlinde Heuer, bestätigt der Morgenpost: „Wenn die Tiere aus dem Franckepark zu uns kommen, werden sie auf keinen Fall geschossen.“

Längst ist die Diskussion zum Problem für die Politik geworden. Im Juli 2016 hatte die Bezirksverordnetenversammlung einem Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt, wonach das Damwildgehege erhalten bleiben soll – um einen weiteren Identitätsverlust für den Ortsteil zu vermeiden. Doch auch Landestierschutzbeauftragte Diana Plange mahnt die Umsiedelung an wie Berlins Naturranger Björn Lindner.

„Die SPD ist eine Umfallerpartei“

Die 83-jährige Ursula Rehbein hat den Regierenden Bürgermeister und Tempelhofer Michael Müller (SPD) um Unterstützung gebeten. Ohne Erfolg. Für sie ist die SPD seither eine Umfallerpartei. „Kampflos geben wir die Tiere nicht her“, sagt Rehbein. Für das Angebot der Bezirksstadträtin hat sie nur ein müdes Lächeln übrig. Die Stadträtin stellt in Aussicht, einmal im Jahr einen Ausflug nach Brandenburg zu organisieren, damit die Tempelhofer dort ihre Tiere besuchen können. Noch aber steht ein Umzugstermin nicht fest.

