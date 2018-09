Harley Davidson zieht Berlin als Standort in Betracht

Der Motorradhersteller kündigte wegen des Handelsstreites an, einen Teil seiner Produktion in das Ausland verlagern zu wollen.

Berlin. Der US-amerikanische Motorradhersteller Harley Davidson zieht Berlin als Standort für ein Werk generell in Betracht. Allerdings stehe zunächst die Weiterentwicklung der bestehenden Produktionsstandorte im Vordergrund, heißt in einem Schreiben des Managements an Stefan Franzke, Chef von Berlin Partner.

Der Wirtschaftsförderer hatte Anfang Juli in einem Schreiben um den US-Motorradbauer gebuhlt. Harley Davidson hatte angesichts des Handelsstreites zwischen den USA und der Europäischen Union zuvor angekündigt, einen Teil seiner Produktion in das Ausland verlagern zu wollen. Berlin sei die Hauptstadt der stärksten Volkswirtschaft Europas, schrieb Franzke daraufhin an Harley-Davidson-Chef Matthew Levatich. Viele Unternehmen hätten zuletzt ihren Sitz an die Spree verlagert. Die Stadt ziehe hoch qualifizierte Talente aus der ganzen Welt an. Zudem sei Berlin „die Stadt der Freiheit“.

Franzke verwies auch auf die Tradition der Motorradfertigung in Berlin. Der bayerische Konzern BMW baut hier bereits seit 1969 Zweiräder. Harley zeigte sich von der Historie angetan. Die Geschichte rund um die Motorradfertigung in der Stadt sei beeindruckend, schrieben die Manager aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin.

Berlin-Partner-Chef Franzke bewertet die Antwort des US-Konzerns als Erfolg für Berlin. „Harley Davidson hat wahrgenommen, dass Berlin ein Indus­triestandort ist. Normalerweise werden Metropolen und industrielle Produktion nicht miteinander verbunden. In Berlin funktioniert das aber sehr gut“, sagte er. Wegen der medialen Aufmerksamkeit nach seinem Schreiben an Harley Davidson hätten sich zudem andere Firmen bei Berlin Partner erkundigt. Franzke: „Es haben sich Unternehmen bei mir gemeldet, die nun Berlin neu im Fokus für den Aufbau einer Fertigung haben.“