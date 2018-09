Nicht vorschriftsmäßige Ferlkeltötung

Potsdam. Nach dem durch Tierschützer im Sommer publik gewordenen Fall der nicht vorschriftsmäßigen Tötung von Ferkeln bei einem Tierhalter in Neuzelle (Märkisch-Oderland) wird an die Behörden appelliert, tätig zu werden. "Bislang werden Missstände bei der Tötung von Nutztieren vor allem durch Tierschützer aufgedeckt", kritisierte Benjamin Raschke, der landwirtschaftspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, am Mittwoch auf Anfrage. Auf seine kleine parlamentarische Anfrage hatte das Verbraucherschutzministerium geantwortet, es gebe keine Angaben, Wie viele Ferkel das betreffe. Bei dem Vorfall waren kleine, aber nicht überlebensfähige Ferkel - sogenannte Kümmerer - einfach auf den Boden oder gegen Kanten geworfen worden.

