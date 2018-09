"Weihnachtsmann" pflanzt in Eberswalde Bäume

Eberswalde. In Supermärkten gibt es schon Plätzchen, Stollen und Lebkuchen zu kaufen - doch in Eberswalde (Barnim) geht die Weihnachtsvorfreude noch weiter. Ein Mann in Weihnachtsmann-Kostüm pflanzte am Mittwoch im Stadtwald in voller Montur mit Bart und Mütze Bäume - Erstklässler halfen mit. Dahinter steckt eine Aktion der Deutschen Post. Ziel ist es, den Stadtwald nach dem Sturmtief "Xavier" im vergangenen Herbst wieder aufzuforsten. Der Weihnachtsmann gehört zur Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort. Dort werden Briefe von Kindern beantwortet.

( dpa )