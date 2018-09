FDP: Brauchen neue Befragung über Tempelhofer Feld

Berlin. Angesichts der Wohnungsnot in Berlin fordert die FDP-Spitze eine neue Abstimmung über das Tempelhofer Feld. Das frühere Flughafengelände darf seit einem Volksentscheid vor vier Jahren nicht bebaut werden. "Die Zeiten ändern sich - stellen wir Entscheidungen aus der Vergangenheit auf den Prüfstand", teilte der FDP-Generalsekretär und Fraktionschef Sebastian Czaja mit.

Es sei an der Zeit, ein neues Referendum - "möglichst zur Abgeordnetenhauswahl 2021" - einzubringen, heißt es in einem Leitantrag zum Wohnungsbau, den der Vorstand am Mittwochabend auf einem kleinen Parteitag diskutieren wollte. Czaja forderte den rot-rot-grünen Senat auf, eine solche Befragung zu organisieren.

Unklar ist, ob das so einfach möglich wäre. Nach Einschätzung der Parlamentsverwaltung gibt es für eine Befragung der Bevölkerung seitens des Senats bisher keine rechtliche Grundlage. Das habe ein Gutachten in den 1990er Jahren gezeigt, als eine Befragung zur Olympia-Bewerbung im Raum stand, sagte ein Sprecher. Geregelt sind etwa Volksbegehren, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen müssen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte zuletzt selbst wieder eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes ins Gespräch gebracht. Müller hatte auch 2014 dafür geworben. Die CDU - wie die FDP in der Opposition - warf Müller am Mittwoch eine "unverantwortliche Ankündigungspolitik" vor.

Müller sorge "nur für Verwirrung und Verdrossenheit", wenn er zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Volksentscheid zur Disposition stelle und keinen Vorschlag mache, "ob, wann, wie und von wem über eine mögliche Wohnbebauung" neu entschieden werden solle, sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers laut Mitteilung. Man müsse ein offenes Gespräch mit den Berlinern über das Thema suchen.

