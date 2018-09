Vier Unbekannte rauben Jugendlichen aus

Berlin. Vier Unbekannte haben einen Jugendlichen in Berlin-Niederschöneweide ausgeraubt. Der 18-Jährige war am Dienstagabend an der Einmündung Schnellerstraße Ecke Flutstraße unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort packten ihn die Männer, rissen ihn zu Boden und bedrohten ihn mit einem Messer. Die Unbekannten zwangen ihn, in die Flutstraße mitzukommen, wo sie ihm sein Handy und seine Brieftasche abnahmen. Die Gruppe floh in unbekannte Richtung. Der Jugendliche blieb unverletzt und konnte mithilfe eines Passanten die Polizei alarmieren.

( dpa )