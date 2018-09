Berlin. Zwei Maskierte haben einen Supermarkt in Berlin-Reinickendorf ausgeraubt. Die beiden Unbekannten betraten das Geschäft an der Pankower Allee am Dienstagabend, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie bedrohten die drei anwesenden Kassiererinnen mit einer Schusswaffe und forderten die Frauen auf, sich auf den Boden zu legen. Die Räuber brachen mit einem Werkzeug eine Kasse auf und entnahmen das Geld. Sie flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

( dpa )