Bistum Berlin lässt Akten zu überprüfen

Erzbischof Heiner Koch spricht in Brief an die Gläubigen von insgesamt 51 Beschuldigten.

Berlin. Die Vertreter der 413.000 Katholiken im Erzbistum Berlin, Brandenburg und Vorpommern fordern als Konsequenz aus den vielen Missbrauchsskandalen eine „neue Kultur in unserer Kirche“ sowie „wirksame, strukturelle Veränderungen“. Die Verfasstheit der Kirche sei dort zu verändern, wo sie Missbrauch begünstigt oder nachhaltige Aufarbeitung verhindert.

Bernd Streich, der Vorsitzende des Diözesanrates, verlangt nach dem Eingeständnis von Schuld auch eine Diskussion über die Beteiligung von Frauen an den Entscheidungsprozessen, über Sexualmoral und das Zölibat. Der Schutz der Betroffenen müsse bedingungslos über den der Reputation der katholischen Kirche oder von Klerikern gestellt werden, so die Laienorganisation des Erzbistums.

Erzbischof Koch bekennt Scham

Berlins Erzbischof Heiner Koch hat am gleichen Tag, als in Fulda der Forschungsbericht zum Missbrauch durch Kleriker vorgestellt wurde, einen Brief an alle Priester, Diakone, Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Gemeinden geschickt. Darin bekennt Koch seine Scham und bittet die von Missbrauch Betroffenen um Entschuldigung.

In Berlin seien 1401 Personalakten von Diözesanpriestern, Diakonen und Ordensleuten im Dienst des Bischofs gesichtet worden. Dabei seien 51 des Missbrauchs beschuldigte Personen identifiziert worden. 28 davon seien bereits verstorben. Nicht berücksichtigt in dieser Auflistung sind etwa die Jesuitenpadres vom Canisius Kolleg, deren massenhafter Missbrauch von Schülern 2010 ans Licht gekommen war.

Zahl der Opfer noch unklar

Über die Zahl der Berliner Opfer konnte Generalvikar Manfred Kollig, der Stellvertreter des in Fulda bei der Bischofskonferenz weilenden Koch, am Dienstag vor der Presse keine Angaben machen. Das Erzbistum verwies auf die Sammlung von Vorwürfen, die sich aber nicht nur gegen Priester und Kleriker richten, sondern auch gegen andere Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, also etwa in Schulen oder Kitas. Demnach liegen derzeit 77 Vorwürfe vor. 2017 wurden sechs neue Vorwürfe erhoben. 18 der Berliner Fälle seien in den Bericht der Forscher eingegangen. Bisher hat das Erzbistum 19 Opfern in Anerkennung ihres Leides insgesamt 85.000 Euro ausgezahlt.

Erzbischof Koch kündigte an, die Personalakten der Kleriker von externen Juristen noch einmal überprüfen zu lassen. Der Generalvikar riet allen Betroffenen, sich auch an Polizei und Justiz zu wenden, wenn sie Missbrauch durch Priester erfahren hätten.