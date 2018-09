Berlin. Zwei Kinderwagen sind am frühen Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in Berlin-Gesundbrunnen abgebrannt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, gab es bei dem Brand in der Soldiner Straße keine Verletzten. Feuerwehrleute löschten die brennenden Kinderwagen, die vorm Kellereingang standen. Die Brandursache war zunächst unklar.

( dpa )