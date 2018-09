Überfälle auf Berliner Wettbüros: 23-Jähriger vor Gericht

Berlin. Weil er zwei Wettbüros in Berlin-Reinickendorf überfallen haben soll, muss sich ein 23-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Ermittlungen zufolge soll er mit Komplizen agiert haben. Bewaffnet mit Schlagstock und Messer hätten sie am Heiligabend 2017 in einem Wettbüro einen Angestellten gezwungen, den Safe zu öffnen. Die mutmaßlichen Räuber hätten 2500 Euro erbeutet. Im April 2018 soll der 23-Jährige mit zwei bislang unbekannten Mittätern ein weiteres Wettbüro überfallen haben. Sie seien mit rund 7500 Euro entkommen. Für den Prozess wegen schweren Raubes und Körperverletzung sind fünf Verhandlungstage vorgesehen.

( dpa )