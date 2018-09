Golf spielen mit einem Profi

Strahlend blauer Himmel, satte grüne Fairways und ein Golfclub mit ebenso langer Tradition wie die Berliner Morgenpost: Zum Jubiläum der Zeitung wurde unter den Abonnenten eine Runde auf dem 18-Loch-Platz des Golfclubs Wannsee mit dem Golfprofi Philipp Mejow verlost. Der Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.­ V. gehört zu den renommiertesten Golfclubs in Deutschland. Gegründet wurde er 1895, drei Jahre vor der Berliner Morgenpost, und ist damit auch der älteste Golfclub Deutschlands. Nach Kriegsende gründeten die US-Alliierten den Berlin-American Golfclub auf der Anlage zwischen Stölpchensee und Großem Wannsee und übergaben sie nach ihrem Abzug 1994 an den Berliner Club.

Drei golfspielende Abonnenten der Berliner Morgenpost hatten nicht nur Glück bei der Verlosung gehabt, sondern am Dienstag auch mit dem Herbstwetter in dieser Woche. „Herrlich, dass wir so einen schönen Tag erwischt haben“, meinte August Dickmännken, Bauingenieur im Ruhestand. Er ist vor neun Jahren nach Blankenburg in Pankow gezogen und Mitglied im dortigen Golfclub. „Ich kann da mit dem Trolley in fünf Minuten hinlaufen.“ Zwei- bis dreimal in der Woche schwingt er die Schläger, bisher aber noch nie in Wannsee. „Das habe ich mir noch nicht gegönnt. Ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe“, meint er. Auch der zweite Gewinner, Wolfgang Richter, genießt vor dem Start den Blick über die Terrasse auf das gepflegte Grün und die alten Bäume. Er ist ebenfalls das erste Mal in dem exklusiven Golfclub zu Gast, hat Handicap 23, ist Mitglied in dem Verein clubfreier Golfer und war als Sicherheitsingenieur bei Gillette tätig.

Der Dritte im Bunde, Norbert Zuchanke, hat zuletzt in Kallin mit Handicap 28 gespielt und kennt Wannsee durch seinen Sohn, der Golflehrer war. „Ich habe lange nicht gespielt, mal sehen, wie es heute geht“, meint der pensionierte Bauingenieur auf der Driving Range. Begleitet werden die drei Leser von einem Profi: Philipp Mejow spielt seit acht Jahren auf der European Challenge Tour und hat seine Karriere in Wannsee begonnen. „Ich bin mit 13 Jahren über das Jugend-Förderprogramm des Clubs zum Golf gekommen“, erzählt der gebürtige Berliner. Sein Ziel: auf der European Tour mitzuspielen, zuletzt wurde er Dritter bei der Challenge Tour in Kenia. „Nächste Woche geht’s erst nach Irland, dann für zwei Wochen nach China und dann zum Finale nach Dubai“, erzählt er.

Bei der Runde auf seinem Heimatplatz mit den Morgenpost-Abonnenten ging es gestern aber nicht um Sieg oder Niederlage. „Wir hatten Spaß und haben einfach nur den schönen Tag genossen. Trotz des langen trockenen Sommers ist der Platz in einem sehr guten Zustand“, meinte der 30-jährige Golf-Profi. Seinen Mitspielern schenkte er einen neuen, von ihm signierten Handschuh. „Den heben wir aber auf“, erklärte August Dickmännken. Nach der Runde gab es noch Kaffee und Kuchen im Clubhaus und ein wenig Fachsimpelei über den schönsten Sport der Welt – jedenfalls für Golfer.