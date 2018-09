Senat einigt sich auf Kauf von 1200 neuen S-Bahnwagen

Das Land Berlin will künftig selbst Eigentümer der Flotte sein - und einen landeseigenen Fahrzeugpool aufbauen.

Berlin. Das Land Berlin will künftig selbst Eigentümer der S-Bahnflotte werden. Darauf hat sich der Senat mit den Regierungsparteien verständigt. Zugleich wurde sich auf den Kauf von 1200 neuen S-Bahnwagen verständigt, die ab 2026 schrittweise zum Einsatz kommen sollen. Die Züge sollen zugleich Grundstock für einen landeseigenen Fahrzeugpool bilden. Mit der Einigung wird ein seit Monaten schwelender Streit innerhalb von Rot-Rot-Grün beigelegt. Notwendig ist allerdings noch die Zustimmung des Landes Brandenburg, das den S-Bahnverkehr mitfinanziert.

Hintergrund der Einigung ist die anstehende Neuvergabe von zwei weiteren Teilnetzen der S-Bahn. Nachdem der Auftrag für den Betrieb der Ringbahn und mehrerer Zubringerlinien Ende 2015 erneut an die S-Bahn Berlin GmbH, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, ging, werden nun für die Netze Stadtbahn (Ost-West-Linien) und Nord-Süd neue Betreiber gesucht.

Die Ausschreibung soll dabei in Form eines Kombinationsverfahrens erfolgen, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Dienstag mit. Dabei können Interessenten sich sowohl für ein Gesamtangebot bewerben, wie es derzeit von der S-Bahn Berlin GmbH erbracht wird. Erstmals sollen aber auch getrennte Gebote für die Beschaffung und Instandhaltung der benötigten Fahrzeuge sowie für deren Betrieb möglich sein. Am Ende des Verfahrens, das im Oktober im EU-Amtsblatt angekündigt werden soll, werde geprüft, welches Angebot das wirtschaftlichste für die Länder sei, heißt es. „Das Ziel der anstehenden Ausschreibung ist es, den Menschen eine sichere, zuverlässige und komfortable S-Bahn zu bieten“, sagte Senatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne).

Über die Zukunft der S-Bahn in der Hauptstadtregion gibt es seit Monaten Kontroversen innerhalb von Rot-Rot-Grün. Während sich die Grünen für eine Trennung von Fahrzeugkauf und Betrieb einsetzen, sprach sich die SPD mit Unterstützung der Gewerkschaften stets für ein Angebot aus einer Hand aus. Die Linke wiederum forderte schon seit Längerem, dass der S-Bahnbetrieb in Landeshand kommt. Dies ist mit dem vereinbarten landeseigenen Fahrzeugpool zumindest teilweise möglich.

Für den Betrieb der Stadtbahn- und der Nord-Süd-Linien werden je nach Fahrangebot zwischen 570 und 665 neue Zwei-Wagen-Einheiten benötigt, die ab 2026 schrittweise die 500 Doppelwagen der Baureihe 481 ersetzen sollen. Rot-Rot-Grün will nun mindestens 600 Doppelwagen kaufen. Der Investitionsbedarf liegt bei rund 2,4 Milliarden Euro. Das Geld müssen die Länder Berlin und Brandenburg aus eigener Kraft aufbringen. Der Senat hat im Haushalt bereits 113 Millionen Euro dafür zurückgestellt.

