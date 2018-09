Dass niemand verletzt wurde, ist Glück. An der Stelle parken sonst Autos und spazieren Fußgänger.

An der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst Akademie (BFRA) ist am Dienstag ein Baum auf ein Lehrgebäude gefallen. An dem Haus entstand Sachschaden. Es soll schon länger bekannt sein, dass die Bäume auf dem Gelände morsch sind. Nun fiel einer bei wenig Wind um.

