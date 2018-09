Prozess um getötete Keira (14): der Angeklagte schweigt

Keiras Mutter am Grab der Tochter in Alt-Hohenschönhausen. Sie geht jeden Tag zum Friedhof

Die Tür des Verhandlungssaales B218 des Moabiter Kriminalgerichts wird am Dienstag nur einem sehr eingegrenzten Personenkreis geöffnet. Es geht in diesem unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess vor einer Moabiter Jugendkammer um den Tod der 14-jährige Keira, die am 7. März dieses Jahres mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Täter soll ein 15-Jähriger sein. Tatort war das Zimmer des Mädchens in der Wohnung im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen, wo sie gemeinsam mit der allein erziehenden Mutter wohnte. Und wo sie am 7. März von der entsetzten Mutter leblos gefunden wurde. Rettungskräfte versuchten noch, das Mädchen zu reanimieren. Jedoch vergebens.

Der Fall hatte bundesweit für Aufregung Bestürzung gesorgt. Keira war bei Mitschülern und Sportkameraden sehr beliebt. Sie war erfolgreiche Eisschnellläuferin, holte noch im Januar in ihrer Altersklasse den Titel einer Berliner Meisterin über 1.500 Meter. Ein fröhliches temperamentvolles Mädchen, so wurde sie vom TV Sender RBB in einem Film gezeigt.

Der Angeklagte kommt aus Keiras Schule. Sie besuchte die achte, Edgar H. die neunte Klasse. Keira soll ihn attraktiv gefunden haben. Sie hatte ihrer Mutter und Freundinnen von ihm erzählt, Edgar H. versteckt sein Gesicht hinter einem Stück Papier, als die Öffentlichkeit am Morgen für die Vereidigung einer Hilfsschöffin für wenige Sekunden in den Saal gelassen wird. Er trägt ein Kapuzenshirt, blaue Jeans und blaue Turnschuhe, hat eine Zahnspange - ist eindeutig eher noch Kind als Mann. Er soll ein unauffälliger, leistungsstarker Schuler gewesen sein, wohlbehütet aufgewachsen in einem bürgerlichen Elternhaus auf. Einen Tag nach Keiras Tod wurde er festgenommen. Die Beamten sollen durch Keiras Handydaten auf seine Spurgekommen sein. Bei der Polizei soll Edgar H. gesagt haben, dass er Keira auf deren Verlangen hin getötet habe. Vor Gericht hat sein Verteidiger Axel Weimann gleich zu Prozessbeginn angekündigt, dass sein Mandant zu den Vorwürfen zunächst schweigen wird.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift davon aus, dass sich Edgar H. unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung von Keira verschafft habe. Angeblich, um ihr bei den Hausaufgaben helfen zu wollen, heißt es. In ihrem Zimmer habe er sie dann mit einem Küchenmesser mit etwa 20 Stichen „tatplangemäß und aus reiner Mordlust“ umgebracht.

Für den Opferbeauftragten ist der Fall absolut rätselhaft

Die Jugendkammer, geleitet von einer sehr erfahrenen Richterin, wird in den zunächst zwölf Verhandlungstagen akribisch Zeugen aus dem Umfeld des Opfers und des Angeklagten befragen. Auch Keiras Mutter wird dazu gehören. Die 41-Jährige tritt vor Gericht als Nebenklägerin auf und wird von dem Anwalt Roland Weber begleitet. Er ist auch Opferbeauftragter des Landes Berlin. Für ihn sei der Fall absolut rätselhaft, sagte er vor dem Prozess. Auch und vor allem, was das Motiv betreffe.

Keiras Mutter hat schon vor dem Prozess in Interviews resignierend festgestellt, dass Edgar H. nur eine Jugendstrafe zu erwarten habe, dass er also maximal zehn Jahre hinter Gitter verbringen müsse. Für sie viel zu wenig. Sie habe nach Keiras Tod überlegt, aus dem Fenster zu springen oder den Schmerz im Alkohol zu ertränken . Aber sie habe sich dann doch entschieden, weiterzumachen mit dem Leben. „Keira hätte nicht gewollt, dass ich aufgebe“. Sie treffe sich manchmal noch mit Mitschülern, erzählte sie. Dann säßen sie gemeinsam im Zimmer der Tochter, denken an Keira, weinen zusammen - „aber hinterher fühlen wir uns alle besser“.