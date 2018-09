Lernmittelfreiheit: Eltern sollen trotzdem zuzahlen

Die Einführung der Lernmittelfreiheit an Berliner Grundschulen führt an einigen Schulen zu Problemen. Seit diesem Schuljahr sind an öffentlichen Grundschulen alle Eltern von der Zuzahlung für Schulbücher, Arbeitshefte und anderem Schulmaterial befreit. Die endgültige Änderung von Schulgesetz und Lernmittelverordnung fand aber erst diesen April statt, einige Festlegungen standen sogar erst später fest. „Die finale Meldung kam erst zwei, drei Wochen vor Schuljahresende“, sagt Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses. Einige Schulen hatten da schon Schulbücher und Arbeitsmaterial bestellt, das sich als zu teuer herausstellte. Nun wisse man von Fällen, in denen die Eltern nachträglich zu Zuzahlungen genötigt wurden. Das sei nicht rechtens, so Heise. Die Eltern hätten ein Recht, dieses Geld zurückzufordern. Grundsätzlich seien diese Fälle aber „einzelne Ausreißer“. Andere Schulen seien gut mit dem Übergang klargekommen.

Klar ist aber auch, dass die Senatsbildungsverwaltung beim Thema Lernmittelfreiheit nacharbeiten muss. So wurde bei der Berechnung zugrunde gelegt, dass Bücher vier Jahre im Einsatz sind. Für Arbeitshefte, die ja von den Schülern gefüllt werden sollen, kann dieser Zeitraum aber nicht gelten – sie müssen jedes Jahr neu angeschafft werden.

Schon vor der Einführung der Lernmittelbefreiung hatte es Warnungen gegeben, dass viele Grundschulen nun mit deutlich weniger Mittel für Schulmaterial auskommen müssen, da früher Eltern bis zu 100 Euro zugezahlt hatten – plus damals 73 Euro pro Kind aus dem Haushalt. Inzwischen werden für jedes Kind 98 Euro angesetzt. Damit ist der Etat besonders an den Schulen deutlich kleiner geworden, an den sich besonders viele Eltern zuvor an der Anschaffung beteiligt hatten.

Außerdem – fordert die Opposition aus CDU und FDP – müsse dringend geklärt werden, wie man den Wegfall der Quote der „Lernmittelbefreiten“ (Lmb) in Zukunft ersetzen wolle. Bislang war diese Quote für die Senatsverwaltung für Bildung eines der Hauptindizien, um eine Schule als „Brennpunktschule“ einzuordnen. Schulen mit vielen Lmb-Kindern bekamen dann aus dem Bonus-Programm finanzielle Unterstützung. Durch die allgemeine Lernmittelfreiheit fällt diese Lmb-Quote nun weg.