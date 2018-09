Zossen/Brandenburg. Bei einem Unfall in Zossen (Teltow-Fläming) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion West am Dienstag in Brandenburg mitteilte, war dessen Auto am Nachmittag aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Zum Alter und Geschlecht des Opfers in dem Wagen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

( dpa )