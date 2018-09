Keine Tickets mehr für Hertha-Heimspiel gegen FC Bayern

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC erlebt erstmals seit anderthalb Jahren wieder ein Heimspiel im ausverkauften Olympiastadion. Alle Tickets für die Partie gegen den FC Bayern am Freitagabend (20.30 Uhr) seien vergriffen, teilten die Berliner am Dienstag mit. In der vergangenen Saison war keine Heimpartie ausverkauft gewesen, gegen die Münchner kamen Anfang Oktober 2017 71 212 Zuschauer. Während der Spielzeit 2016/17 waren in den Duellen mit den Bayern und Borussia Dortmund jeweils 74 667 Besucher im ausverkauften Olympiastadion.

( dpa )