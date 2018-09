Sahin erstmals in Werders Startelf: Dardai bringt Sohn

Bremen. Nuri Sahin steht im Heimspiel gegen Hertha BSC erstmals in der Startformation von Werder Bremen. Der gegen Ende der Transferperiode aus Dortmund gekommene türkische Fußball- Nationalspieler ersetzt im defensiven Mittelfeld Philipp Bargfrede. Bei den Berlinern steht am Dienstagabend (18.30 Uhr) erstmals überhaupt Palko Dardai in einem Bundesligaspiel von Beginn an auf dem Platz. Der Sohn von Hertha-Coach Pal Dardai hatte bislang nur einmal in der Europa League in der Anfangsformation gestanden. Bremen und Hertha sind in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga jeweils noch ohne Niederlage.

( dpa )