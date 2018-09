Prozess: Tante soll beim Missbrauch zugeschaut haben

Es ist für Jugendrichterin Iris Berger in Missbrauchsprozessen schon fast eine Standard-Erklärung: Die Angeklagten mögen noch einmal genau nachdenken, ob sie die ihnen vorgeworfenen Taten wirklich abstreiten wollen. Wenn sie dem Opfer die Aussage vor Gericht ersparen, wirke sich das günstig auf das Strafmaß aus. Angeklagt in dem Prozess, der am Montag im Moabiter Kriminalgericht begann, sind der 44-jährige Hagen B. und seine sechs Jahre jüngere Lebensgefährtin Steffi J. Es geht um sexuellen Missbrauch eines Jungen durch Hagen B. Das Kind war zu Beginn der mutmaßlichen Tatzeit fünf Jahre alt.

Die Mitangeklagte Steffi J. soll das Geschehen in der gemeinsamen Wohnung in der Spandauer Streitstraße beobachtet und nicht eingegriffen haben. Sie habe im Türrahmen gestanden und zugeschaut, hatte der Junge bei der Polizei gesagt. Steffi J. wird deswegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch Unterlassen vorgeworfen. Als Tante des Geschädigten habe sie eine besondere Pflicht ihm gegenüber gehabt, heißt es in der Anklageschrift.

Die beiden Angeklagten schwiegen am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen. Hagen B. ließ aber noch offen, ob er am Donnerstag – dem zweiten Verhandlungstag – vor Gericht aussagen und Fragen beantworten wird. Für diesen Verhandlungstag ist der Junge als Zeuge geladen. Er wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Auch die Angeklagten werden den Saal verlassen müssen, können die richterliche Vernehmung des Kindes aber in einem Nebenraum auf Video verfolgen.

Hagen B. ist einschlägig vorbestraft und hat schon eine mehrjährige Strafe abgesessen. Allerdings liegt das schon 14 Jahre zurück. Gegen ihn spricht aber auch, dass bei einer Durchsuchung der Wohnung im September 2017 kinderpornografische Dateien gefunden wurden. Darunter auch von Fotos von dem Jungen, um dessen Schicksal es in dem aktuellen Prozess geht. Anzeige soll die Mutter des Kindes erstattet haben.

