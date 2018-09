Mardern und Reihern im Tierpark Berlin auf der Spur

Fährtenleserin Stefanie Argow bringt Lesern das Auffinden von tierischen Spuren in der Natur bei.

Federn am Wegesrand, Pfotenabdrücke im Boden, ein Fellbüschel am Zaun – Stefanie Argow achtet auf solche Details. Sie hat einen ungewöhnlichen Beruf. Die 33-Jährige ist Fährtenleserin. „Das ist total mein Ding“, schwärmt Argow. „Es ist wie eine Schnitzeljagd, den ganzen Tag lang draußen.“ Sie arbeitet für Universitäten, auch für das Institut für Zoo- und Wildtierforschung, und unterrichtet in Grundschulen. Im Berliner Tierpark führt sie einmal monatlich Besucher bei einer dreistündigen Spurensuche durch das Gelände. Jetzt hat sie mit Lesern der Berliner Morgenpost das weitläufige Gelände durchstreift. Es war die letzte Tour in diesem Jahr.

Erster Hinweis der Fährtenleserin an ihre Zuhörer: Zahlreiche Eicheln liegen auf dem Boden. Viele haben ein Loch in der Schale. „Das war der Eichelbohrer“, sagt sie. Der Rüsselkäfer habe seine Eier in den Baumfrüchten abgelegt. Die Larven seien durch das Loch nach draußen gelangt.

Bevor Stefanie Argow zur Spurensuche im Tierpark aufbricht, gibt sie ihren Zuhörern eine Einführung. In den Räumen der Tierparkschule breitet sie Felle von Wolf und Tiger auf den Tischen aus, vergleicht Federn von Tauben und Eulen und weist auf die besonderen Merkmale von Tierschädeln hin. Ein Scheitelkamm in der Schädeldecke des Wolfs biete Platz für starke Kaumuskulatur, sagt sie. „Sodass er mit den Zähnen gut zupacken kann.“

Beim Gang durch den Tierpark zeigt Stefanie Argow auf ein Nest in einem hoch gewachsenen Strauch. „Es ist napfförmig“, sagt sie, das sei typisch für Amseln. „Mit kleinen Ästen gemacht.“ Tatsächlich findet sich ein paar Meter weiter am Boden auch eine passende Feder, die Handschwinge einer weiblichen Amsel.

Kratzspuren an einem Abfallbehälter

„Hier war jemand mit einer relativ breiten Pfote und ist rauf- oder runtergeklettert“, sagt sie. Für den essbaren Inhalt des Behälters interessieren sich besonders Marder und Waschbären. Aber auch Krähen haben Spuren von sehr feinen Krallen hinterlassen.

Auf einer Wiese liegen Reste einer türkisfarbenen Eierschale. Der achtjährige Moritz Meinhard aus Teltow, der an der Führung teilnimmt, hat sie entdeckt. Sie gehören zum Ei eines Graureihers. Die Vögel haben ihre großen Nester hoch oben in Bäumen gebaut. Auch eine Feder findet sich im Gras. Manchmal, erzählt Stefanie Argow, seien auch tote Fische am Boden zu sehen, die die Reiher verloren haben.

Die Teilnehmer schärfen ihren Blick für die Natur

Stefanie Argow ist ausgebildete Sozialpädagogin. Ihre Zuhörer sind von der Führung begeistert. Moritz haben besonders die Tierschädel und Felle in der Tierparkschule beeindruckt. Mit seiner Lupe hat er sie genau betrachtet. Die Führung sei „gut gemacht“, sagt Robina Nawrath, die Tante von Moritz. „Man kann viel mitnehmen.“ „Eine wunderbare Veranstaltung“, so der Kommentar von Waltraud Kottlors aus Neukölln. Die Rentnerin will unbedingt mit ihren Enkeln wiederkommen. „Eine sehr engagierte Frau“, sagt Vanessa Bernütz aus Teltow über die Fährtenleserin. „Sie macht es super.“ Ihr und ihrer zehnjährigen Tochter Dana habe es gut gefallen. „Eine tolle Sache, locker und gut gemacht“ sei die Tour gewesen, sagen zwei Teilnehmerinnen aus Hellersdorf und aus Lichtenberg. „Man sieht die Umgebung mit anderen Augen.“