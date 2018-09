Berlin Feuerwehrschule arbeitet an Belastungsgrenze

Berlin. Die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA) in Schulzendorf arbeitet an der Belastungsgrenze. Es gibt neben zu wenig Personal auch zu wenige Räume. Um das Problem kurzfristig zu lösen, soll auch auf Containerlösungen zurückgegriffen werden. Das ist ein Ergebnis eines Treffens des Innensenators und der Gewerkschaften Verdi, Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Deutsche Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) am Montag. Dieses Treffen soll regelmäßig stattfinden.

„Die Akademie arbeitet an der obersten Kapazitätsgrenze“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Im Jahr 2017 haben 195 Frauen und Männer eine Ausbildung bei der Feuerwehr begonnen, für die Jahre 2018 und 2019 sollen jährlich 275 Anwärterinnen und Anwärter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ihre Ausbildung beginnen. Damit hat die Feuerwehr ihre Ausbildungszahlen innerhalb kurzer Zeit nahezu verdoppelt. „Mit diesen Neueinstellungszahlen werden die Kapazitäten in Schulzendorf komplett ausgeschöpft“, heißt es in einer internen Auswertung.

Mittelfristig will die Feuerwehr auf dem Gelände des Flughafens in Tegel eine neue Akademie errichten. Solange der Flughafen aber nicht schließt, ist das nicht möglich. Die Berliner Feuerwehr muss die Zeit bis zur BER-Eröffnung und zu einem Umzug nach Tegel mit Zwischenlösungen in Schulzendorf überbrücken.

Die drei Gewerkschaften und der Innensenator sprachen am Montag auch erneut über die Situation bei der Berliner Feuerwehr. „Es gibt den ehrlichen Willen, Dinge zu verändern“, sagte der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter Roland Tremper. Michael Schombel, Bezirksgruppenchef Feuerwehr bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), formulierte es ganz ähnlich: „Nach zehn Jahren des Stillstandes gibt es zum ersten Mal den Willen, Dinge auch tatsächlich zu verändern.“ So seien etwa Überstunden mit der Septemberbesoldung ausbezahlt worden und eine höhere Eingruppierung der Notfallsanitäter auf den Weg gebracht worden, die ab Herbst dieses Jahres gelten soll.

( ad )